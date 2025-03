Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον κόσμο που έδωσε δυναμικό παρών στο παιχνίδι με την Παρτίζαν λίγα εικοσιτετράωρα πριν τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του συλλόγου.

Σε ένα εορταστικό κλίμα το βράδυ της Παρασκευής (8/3), ο Ολυμπιακός επικράτησε της Παρτίζαν με 82-70 για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ ήταν γιορτινή εν αναμονή της συμπλήρωσης των 100 χρόνων του συλλόγου (10/3), με τον κόσμο της ομάδας να δίνει δυναμικό παρών στο φαληρικό γήπεδο, με τον οποίο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έγιναν ένα τραγουδώντας μαζί μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησε τους φιλάθλους για την δυναμική παρουσία τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η ενέργεια που φέρατε ήταν αξέχαστη! Σας ευχαριστούμε που κάνατε αυτή τη στιγμή τόσο ξεχωριστή».

❤️🤍🙏 The energy you brought was unforgettable! Thank you for making this moment so special! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #Olympiacos100 #100xronia #Thrylos #Legend pic.twitter.com/Vy26C0x39z