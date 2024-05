Ο Κίναν Έβανς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και η Ζάλγκιρις δημοσίευσε τη φωτογραφία του, ενημερώνοντας πως όλα πήγαν καλά και η αποθεραπεία του θα κρατήσει 6 με 8 μήνες.

Τα νέα για τον Κίναν Έβανς δεν ήταν καθόλου ευχάριστα. Σε ανύποπτη φάση για τα play off του πρωταθλήματος Λιθουανίας, ο γκαρντ της Ζάλγκιρις αποχώρησε τραυματίας και χειρουργήθηκε στο γόνατο, μετά τη ρήξη του επιγονατιδικού συνδέσμου στο αριστερό πόδι.

Γεγονός που φυσικά έρχεται σε άμεση συνάρτηση με τον Ολυμπιακό και τη συμφωνία των δύο πλευρών για το προσεχές καλοκαίρι. Οι δύο πλευρές έχουν υπογράψει προσύμφωνο και στο Gazzetta διαβάσατε αναλυτικά όλα τα σενάρια που υπάρχουν σχετικά με τον Έβανς και το αν τελικά θα φορέσει τα «ερυθρόλευκα».

Το θετικό για τον Αμερικανό γκαρντ, που θα μείνει εκτός δράσης για 6-8 μήνες, είναι πως η εγχείρηση πήγε καλά. Ο Έβανς πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, με τον λογαριασμό της Ζάλγκιρις να τον φωτογραφίζει χαμογελαστό, ενημερώνοντας για την κατάστασή του.

Keenan Evans had a knee surgery, and will be out for at least 6-8 months. Zalgiris organization and all green-and-whites fans are with you. Stay strong, @K3vans12! 💚 pic.twitter.com/hhBEpoolDf