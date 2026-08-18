Η Ζάλγκιρις έχασε τον Φρανσίσκο, όμως κινήθηκε έξυπνα για να καλύψει το κενό και να ενισχύσει το ρόστερ, ενώ ενεργοποίησε και τη «βόμβα» με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Η Ζάλγκιρις στη χρονιά ντεμπούτο του Τόμας Μασιούλις στον πάγκο της ομάδας σε ρόλο πρώτου προπονητή, αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη της περσινής EuroLeague. Με ρεκόρ 23-15 τερμάτισε στην 5η θέση της βαθμολογίας της κανονικής περιόδου και διεκδίκησε την πρόκριση της στο Final Four σε σειρά playoffs απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Εκεί, η εμπειρότερη Φενέρ του Σάρας Γιασικεβίτσιους εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημα και τη δύναμη της έδρας της και επικράτησε στη σειρά με 3-1.

Ότι δεν κατάφερε πέρυσι η λιθουανική ομάδα, ευελπιστεί να πετύχει φέτος, σε μια σεζόν που ναι μεν έχασε τον πολυτιμότερο παίκτη της, Σιλβέν Φρανσίσκο, ενίσχυσε όμως σημαντικά το βάθος του ρόστερ, έτσι ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική κρατώντας την ίδια φιλοσοφία στο παιχνίδι της.

Η «βόμβα» με Βαλαντσιούνας και ο αντι-Φρανσίσκο

Έπειτα από ένα μίνι σίριαλ, η Ζάλγκιρις πέτυχε τον επαναπατρισμό του Γιόνας Βαλαντσιούνας, μετά από μια σπουδαία 14ετή καριέρα στο NBA. Ο 34χρονος σέντερ με ύψος 2,11 αναμένεται να ηγηθεί της εξαιρετικής front line των Λιθουανών, που ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με την προσθήκη και του κορυφαίου μπλοκέρ του Eurocup, Καοντιρίτσι Ακομπούντου-Εχιόγκου. Τη γραμμή των σέντερ ως τρίτη επιλογή συμπληρώνει ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς, που επέστρεψε στους Λιθουανούς έπειτα από τέσσερα χρόνια.

The Lithuanian lightning strikes in Kaunas.



All-time NBA Lithuanian top scorer Jonas Valanciunas signs a 2-year deal with Zalgiris! 💚⚡️ pic.twitter.com/tCgXItJFAh July 15, 2026

Στα γκαρντ, η απώλεια του Σιλβέν Φρανσίσκο, που συνεχίζει στον Παναθηναϊκό μετά την αποδέσμευση του από τη Βιλερμπάν, με την οποία είχε αρχικά συμφωνήσει, στερεί από τη Ζάλγκιρις τον κορυφαίο παίκτη της περασμένης σεζόν στη δημιουργία σκορ (πόντοι & ασίστ).

Οι πρωταθλητές Λιθουανίας κράτησαν πάντως τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος ως σημαντικό πυλώνα για την περιφερειακή τους γραμμή, ενώ προσέθεσαν τον Κάρσεν Έντουαρτς με συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνο, ως τον άνθρωπο που θα πρέπει να «μπει στα παπούτσια» του Φρανσίσκο, ειδικά όσον αφορά το σκοράρισμα. Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ ήταν από τους λίγους παίκτες που διασώθηκαν από την απογοητευτική την περσινή σεζόν της Βίρτους Μπολόνια, καταγράφοντας κατά μέσο όρο ανά αγώνα 17.3 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 0.9 κλεψίματα σε 25.4 λεπτά συμμετοχής.

Με νέο συμβόλαιο παρέμεινε στην ομάδα ο Μάοντο Λο, ως επιβράβευση για την πολύ καλή περσινή του σεζόν, ενώ βοήθειες στο «2» αναμένεται να δώσει ο Σέιμπεν Λι. Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ, μετά την παρουσία του σε Ολυμπιακό και Εφές, θα συνεχίσει στη Λιθουανία μέχρι το 2028 για χάρη της Ζάλγκιρις.

Ντεϊβίντας Σιρβίντις και Nτοβίντας Γκιεντράιτις συνεχίζουν από το περσινό ρόστερ ως ρολίστες που μπορούν να δώσουν σημαντικές λύσεις και αποτελούν σημαντική απειλή επιθετικά, σουτάροντας με πολύ καλά ποσοστά από τη γραμμή του τριπόντου. Ο Σιρβίντις αποτελεί μεγάλη απειλή εάν βρει ρυθμό στο σουτ, ενώ ο Γκιεντράιτις έχει τα χαρακτηριστικά ενός 3-and-D παίκτη που μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις και στην άμυνα.

Η δυνατή γραμμή στα φόργουορντ

Στη γραμμή των φόργουορντ ενέργεια και σκορ έρχεται να προσδώσει ο Στέρλινγκ Μπράουν, που την περασμένη σεζόν αποτέλεσε έναν εκ των κορυφαίων παικτών της Παρτίζαν και μέτρησε 13.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ ανά ματς. Τον 31χρονο Αμερικανό που θα πάρει χρόνο αγωνιζόμενος κυρίως στο «3», πλαισιώνουν ο Μάριους Γκριγκόνις που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και επέστρεψε στο Κάουνας ύστερα από πέντε χρόνια, καθώς και ο πολύπειρος Έντγκαρας Ουλάνοβας. Οι δυο γηγενείς φόργουορντ εκτός των άλλων, είναι εξαιρετικοί σουτέρ τριών πόντων και θα δώσουν αρκετές λύσεις σε μια ομάδα που αναμένεται να «τρομοκρατεί» και φέτος τους αντιπάλους της από τα 6.75.

Στο «4», η Ζάλγκιρις, όπως ακριβώς έκανε με τον Λο, φρόντισε έτσι ώστε να «δέσει» από νωρίς με νέο συμβόλαιο και να κρατήσει στην ομάδα τον Αζουόλας Τουμπέλις. Ο 24χρονος διεθνής Λιθουανός ήταν εξαιρετικός στην περσινή rookie σεζόν του στην EuroLeague, έχοντας ρόλο βασικού με 12.1 πόντους (40.5% στο τρίποντο) και 4.5 ριμπάουντ ανά αγώνα. Ρόλο στο rotation θα συνεχίσουν να έχουν τόσο ο Ντάστιν Σλίβα που επίσης ανανέωσε, καθώς και ο Άρνας Μπουτκεβίτσιους που έχει συμβόλαιο και για τη φετινή σεζόν με την ομάδα.

Οι αποχωρήσεις

Εκτός του Φρανσίσκο, από τη λιθουανική ομάδα αποτέλεσαν παρελθόν οι Μόουζες Ράιτ, Ίγκνας Μπραζντέικις και Λαουρίνας Μπιρούτις, οι οποίοι συνεχίζουν σε Αρμάνι Μιλάνο, Μάλαγα και Σαραγόσα αντίστοιχα. Επιπλέον, ο Μάντας Ρουμπσταβίτσιους αποχώρησε προκειμένου να δοκιμάσει την τύχη του στις ΗΠΑ και το NCAA, αγωνιζόμενος με τους Όμπερν Τάιγκερς.

Αξίζει να σημειώσουμε επίσης, την κίνηση της Ζάλγκιρις να προσφέρει συμβόλαιο 1+1 ετών στον Κίναν Έβανς, που στάθηκε άτυχος με σοβαρούς τραυματισμούς στο πέρασμα του από τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε στο ευρωπαϊκό κοινό και δόθηκε άμεσα για ένα χρόνο δανεικός στους Λόντον Λάιονς, έτσι ώστε να ξαναβρεί τα πατήματα του αγωνιζόμενος στην ομάδα του Λονδίνου, που συμμετέχει και φέτος στο EuroCup. Την ίδια διαδρομή ακολούθησε επίσης ο νεοαποκτηθείς Μάξγουελ Λιούις, όπου αποκτήθηκε μετά από μια πού καλή σεζόν στην Τόφας και θα αγωνίζεται και αυτός στην αγγλική πρωτεύουσα, έχοντας ως προπονητή τον Λιθουανό Τάουτβιντας Σαμπόνις, ο οποίος για αρκετά χρόνια είχε ρόλο βοηθού στη Ζάλγκιρις.

Πως διαμορφώνεται το depth chart

Μετά τις προσθαφαιρέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, το ανανεωμένο depth chart της ομάδας διαμορφώνεται ως εξής:

PG: Γουίλιαμς-Γκος, Λο, Γκιεντράιτις

SG: Έντουαρτς, Λι, Σιρβίντις

SF: Στέρλινγκ Μπράουν, Γκριγκόνις, Ουλάνοβας

PF: Τουμπέλις, Μπουτκεβίτσιους, Σλίβα

C: Βαλαντσιούνας, Ακομπούντου-Εχιόγκου, Μπλάζεβιτς

Το αν το σύνολο του Μασιούλις μπορεί να επαναλάβει την περσινή πορεία, ή ακόμα και να βρεθεί ξανά σε Final Four, δεν μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί με σιγουριά από τόσο νωρίς. Η βάση πάντως έχει χτιστεί και το φανατικό κοινό της ομάδας έχει σίγουρα λόγους να αισιοδοξεί πως η Ζάλγκιρις θα παρουσιαστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική και τη φετινή σεζόν.