Οι ξεκαρδιστικές ευχές των παικτών του Ολυμπιακού: «Κόουτς είμαστε έτοιμοι» (vid)

Από πάνω με επίσημη ενδυμασία από κάτω με... σορτσάκι οι παίκτες του Ολυμπιακού, δήλωσαν στον Γιώργο Μπαρτζώκα πως είναι έτοιμοι και έστειλαν τις δικές τους ξεχωριστές ευχές για τα Χριστούγεννα.

Ο Ολυμπιακός μετά το πέρας της διπλής αγωνιστικής και τη νίκη στη Βιλερμπάν μπήκε σε... Χριστογεννιάτικο μουντ. Και πώς να γίνει διαφορετικά άλλωστε, όταν οι υποχρεώσεις τρέχουν.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον Απόλλωνα Πάτρας το μεσημέρι της Κυριακής (24/12 - 15:00) και στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στο Βερολίνο για το ματς με την Άλμπα. Έτσι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκαν τρόπο να... ξεκλέψουν χρόνο από τις προπονήσεις στο VIP Lounge του ΣΕΦ.

Όλα αυτά βέβαια μέχρι ο κόουτς του Ολυμπιακού να τους εντοπίσει. Εκεί χρειάστηκε η αρχηγική παρουσία. Ο Κώστας Παπανικολάου του απάντησε πως άπαντες είναι έτοιμοι, φορώντας μάλιστα τα... σορτσάκια τους κάτω από την επίσημη ενδυμασία.

Το αποτέλεσμα του βίντεο που δημοσίευσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ είναι... ξεκαρδιστικό.

