Δείτε το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη του Ολυμπιακού στην Κρήτη για το φιλικό τουρνουά κόντρα σε Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το «CRETE IBT» (4-6/09), στο πλαίσιο των πρώτων δυνατών φιλικών αναμετρήσεων των Πειραιωτών ενόψει της νέας σεζόν στη EuroLeague. Η ομάδα έφτασε στο Ηράκλειο Κρήτης το βράδυ της Πέμπτης (03/09), όπου θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής (04/09, 21:00), ενώ τρεις ώρες νωρίτερα, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας θα τεθούν αντιμέτωπες στον πρώτο ημιτελικό (04/09, 18:30).

Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (06/09) με το παιχνίδι της τρίτης θέσης (18:00) και τον τελικό, που θα διεξαχθεί στις 20:30. Στο Ηράκλειο περίμενε θερμή υποδοχή στους παίκτες των «ερυθρόλευκων» Εκτός για τους ερυθρόλευκους οι Κώστας Παπανικολάου εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ενώ στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη διάρκεια του τριημέρου θα είναι οι Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας.

Κατά την άφιξη των Πειραιωτών ο κόσμος ενθουσιάστηκε με τον Γιαν Μοντέρο ζητώντας διακαώς φωτογραφίες και αυτόγραφα.