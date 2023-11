H Ζαλγκίρις πήρε τη νίκη απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, με καλάθι της τελευταίας στιγμής από τον Κίναν Έβανς και σκορ 74-73. Μόνο που το έκανε ξανά, με πανομοιότυπο σκορ και τρόπο, πριν από τρία χρόνια!

Ο Τόμας Γουόκαπ είχε αναλάβει την επαναφορά. Η μπάλα ήρθε στα χέρια του Μάριους Γκριγκόνις. Μερικές ντρίμπλες μέχρι την κορυφή της ρακέτας, αυτό το γλυκό σήκωμα του Λιθουανού και η μπάλα στο καλάθι, σχεδόν στο μηδενισμό του χρόνου.

Ζαλγκίρις - Μπάγερν Μονάχου 74-73, στις 23 Δεκεμβρίου 2020. Σε άδειο γήπεδο, με μπόλικες μάσκες, λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.

Η ιστορία επαναλήφθηκε, τρία χρόνια αργότερα. Με το ίδιο ακριβώς σκόρερ (74-73 η νίκη των Λιθουανών απέναντι στην Μπάγερν) με διαφορετικό «θύτη», αφού το κρίσιμο καλάθι σημείωσε ο Κίναν Έβανς.

Δείτε το βίντεο της Ζαλγκίρις με τις δύο φάσεις:

This doesn't happen often 🤯:



📌 2020-12-23: Marius Grigonis hits the game-winner & Zalgiris won at home 74:73



📌 2023-11-17: Keenan Evans hits the game-winner & Zalgiris won at home 74:73 pic.twitter.com/E8i4VA9FgT