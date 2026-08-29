Βαλαντσιούνας: Πέτυχε τους πρώτους του πόντους με τη Ζάλγκιρις (vid)
Γκολ-φάουλ και οι τρεις πρώτοι πόντοι του Βαλαντσιούνας με τη Ζάλγκιρις Κάουνας είναι γεγονός! Ο θηριώδης Λιθουανός σέντερ άνοιξε... λογαριασμό με την ομάδα της πατρίδας του στο πρώτο φιλικό της χρονιάς κόντρα στη Ρίγας Ζέλι.
Ο 34χρονος σταρ άφησε το NBA για χάρη της EuroLeague και του επαναπατρισμού του. Στο πρώτο φιλικό της Ζάλγκιρις αφού υποδέχθηκε την μπάλα στο ζωγραφιστό, τελείωσε τη φάση υποδειγματικά και στη συνέχεια ευστόχησε και από «τη γραμμή της φιλανθρωπίας» για το έμμεσο τρίποντο.
Δείτε το video:
Jonas Valanciunas scoring his first points in a Zalgiris jersey with a 2+1 just makes sense. 😮💨💪 pic.twitter.com/Dwo5DgqLvm— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) August 29, 2026
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