Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας πέτυχε τους πρώτους του πόντους ως παίκτης της Ζάλγκιρις Κάουνας στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα.

Γκολ-φάουλ και οι τρεις πρώτοι πόντοι του Βαλαντσιούνας με τη Ζάλγκιρις Κάουνας είναι γεγονός! Ο θηριώδης Λιθουανός σέντερ άνοιξε... λογαριασμό με την ομάδα της πατρίδας του στο πρώτο φιλικό της χρονιάς κόντρα στη Ρίγας Ζέλι.

Ο 34χρονος σταρ άφησε το NBA για χάρη της EuroLeague και του επαναπατρισμού του. Στο πρώτο φιλικό της Ζάλγκιρις αφού υποδέχθηκε την μπάλα στο ζωγραφιστό, τελείωσε τη φάση υποδειγματικά και στη συνέχεια ευστόχησε και από «τη γραμμή της φιλανθρωπίας» για το έμμεσο τρίποντο.

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