Η Ζάλγκιρις Κάουνας λύγισε τη Γιουβέντους Ουτένα με 82-77 με τον Βαλαντσιούνας να είναι διψήφιος και τον Γκριγκόνις να πραγματοποιεί αρκετά καλή εμφάνιση.

Συνεχίζει στον... δρόμο των νικηφόρων φιλικών η Ζάλγκιρις Κάουνας! Η ομάδα του Γιόνας Βαλαντσιούνας έκαμψε την αντίσταση της Γιουβέντους Ουτένα με 82-77 με τον αστέρα της να... αγγίζει το double-double και τον Μάριους Γκριγκόνις να τελειώνει το ματς με εννέα πόντους.

Στο πρώτο δεκάλεπτο η Γιουβέντους ήταν καλύτερη και έφτασε να προηγείται ακόμη και με 10 πόντους (23-13), λίγο πριν το φινάλε της περιόδου. Οι Σλίβα και Κάρσεν Έντουαρντς... συμμάζεψαν κάπως την κατάσταση και μείωσαν το σκορ σε 23-18 στην εκπνοή.

Η δεύτερη περίοδος ήταν μια εντελώς διαφορετική... ιστορία. Η Ζάλγκιρις του Μασιούλις ήταν κυρίαρχη και στις δύο πλευρές του παρκέ και με επιμέρους σκορ 27-10 έκλεισε το ημίχρονο στο 45-33. Ουίλιαμς-Γκος, Βαλαντσιούνας, Έντουαρντς και Γκριγκόνις ήταν οι κορυφαίοι για τους γηπεδούχους.

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι και «έσφιξαν» την άμυνά τους. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 64-59 για την ομάδα του Κάουνας και όλα ήταν ανοιχτά για την τελευταία περίοδο.

Στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο, η Ζάλγκιρις ξέφυγε με 76-64 αλλά η Γιουβέντους δεν παράτησε τον αγώνα και μπήκε εκ νέου στην αναμέτρηση. Ο Στέρλινγκ Μπράουν σκόραρε τους τελευταίους πόντους του παιχνιδιού και το τελικό σκορ ήτα το 82-77.

Για τους νικητές, ο Βαλαντσιούνας είχε 14 πόντους και 9 ριμπάουντ αγγίζοντας το double-double, οι Σλίβα (10 πόντοι), Γκριγκόνις (9 πόντοι) και Σιρβίντις με 8 πόντους ήταν οι κορυφαίοι. Το φιλικό διεξήχθη στη Zalgirio Arena κεκλεισμένων των θυρών.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 45-33, 64-59, 82-77

