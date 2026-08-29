Ζάλγκιρις: Νίκη στο πρώτο φιλικό με «γίγαντα» Βαλαντσιούνας
Η Ζάλγκιρις έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της και το Σάββατο (29/08) έδωσε το πρώτο της φιλικό, στο οποίο επικράτησε με άνεση. Αντιμετώπισε τη Ρίγας Ζέλι και επικράτησε με 97-85, σε ένα παιχνίδι που δεν αγωνίστηκαν οι Τουμπέλις, Μπλαζεβίτσιους και Λο, όπου βρίσκονται στις εθνικές τους ομάδες, αλλά και οι τραυματίες Γουλιαμς-Γκος και Σέιμπεν Λι.
Στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ζάλγκιρις, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας φρόντισε να κάνει τη διαφορά. Ο Λιθουανός «γίγαντας», τελείωσε το παιχνίδι με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 19 λεπτά συμμετοχής.
Από την άλλη, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάριους Γκριγκόνις, είχε 13 πόντους.
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