Η Ζάλγκιρις κέρδισε με 97-85 τη Ρίγας Ζέλι στο πρώτο της φιλικό, με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να εντυπωσιάζει στο ανεπίσημο ντεμπούτο του.

Η Ζάλγκιρις έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της και το Σάββατο (29/08) έδωσε το πρώτο της φιλικό, στο οποίο επικράτησε με άνεση. Αντιμετώπισε τη Ρίγας Ζέλι και επικράτησε με 97-85, σε ένα παιχνίδι που δεν αγωνίστηκαν οι Τουμπέλις, Μπλαζεβίτσιους και Λο, όπου βρίσκονται στις εθνικές τους ομάδες, αλλά και οι τραυματίες Γουλιαμς-Γκος και Σέιμπεν Λι.

Στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ζάλγκιρις, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας φρόντισε να κάνει τη διαφορά. Ο Λιθουανός «γίγαντας», τελείωσε το παιχνίδι με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 19 λεπτά συμμετοχής.

Από την άλλη, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάριους Γκριγκόνις, είχε 13 πόντους.