Ολυμπιακός σε Τζέιμς: «Τιμή μας να παλέψουμε απέναντί σου»

Ο Μάικ Τζέιμς συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την πρόκριση του στο Final 4 του Βελιγραδίου, με τους Πειραιώτες να απαντούν στον Αμερικανό γκαρντ στο Twitter λίγη ώρα αργότερα.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 94-88 τη Μονακό το βράδυ της Τετάρτης (4/5) στο ΣΕΦ και προκρίθηκε στο Final 4 της Euroleague. Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάικ Τζέιμς έδωσε συγχαρητήρια στους Πειραιώτες για την πρόκριση τους, με εκείνους να ανταποδίδουν.

«Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τιμή μας να παλέψουμε απέναντι σου», απάντησε ο επίσημος λογαριασμός της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ στον Αμερικανό σκόρερ των Μονεγάσκων.

Ο Τζέιμς ολοκλήρωσε τη σειρά των πέντε αγώνων κόντρα στον Ολυμπιακό μετρώντας κατά μέσο όρο 17.6 πόντους, 5.8 ασίστ, 4.4 ριμπάουντ και 2.2 λάθη ανά 35 λεπτά.

Η απάντηση του Ολυμπιακού στον Τζέιμς:

Thank you so much! 🙏🏽 It has been an honor to fight against you! @ASMonaco_Basket