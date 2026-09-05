Ολυμπιακός: Η προπόνηση ενόψει του τελικού με τον Ερθρό Αστέρα στην Κρήτη
Αποστολή στην Κρήτη: Παναγιώτης Ραμαντάνης, Θοδωρής Σανιδάς
Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, επικράτησε με 82-77 στον ημιτελικό του CRETE IBT στο Ηράκλειο και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό της διοργάνωσης. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα.
Σήμερα (05/09) οι παίκτες πραγματοποίησαν το καθιερωμένο shoot around, προκειμένου να είναι έτοιμοι ενόψει του τελικού.
Δείτε τα βίντεο του Gazzetta:
Εικόνα από την πρωινή προπόνηση του @Olympiacos_BC pic.twitter.com/ogchq2402a— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 5, 2026
Ο Γιαν Μοντέρο στο shoot around του @Olympiacos_BC pic.twitter.com/Hp42c1Cjxm— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 5, 2026
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