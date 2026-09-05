Δείτε τα βίντεο του Gazzetta από την προπόνηση του Ολυμπιακού πριν τον τελικό με τον Ερυθρό Αστέρα.

Αποστολή στην Κρήτη: Παναγιώτης Ραμαντάνης, Θοδωρής Σανιδάς

Ο Ολυμπιακός έκανε την ανατροπή απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, επικράτησε με 82-77 στον ημιτελικό του CRETE IBT στο Ηράκλειο και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό της διοργάνωσης. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα.

Σήμερα (05/09) οι παίκτες πραγματοποίησαν το καθιερωμένο shoot around, προκειμένου να είναι έτοιμοι ενόψει του τελικού.