Μάικ Τζέιμς: «Καλή τύχη στον Ολυμπιακό για το Final 4»

Ο Μάικ Τζέιμς έσπευσε να κάνει τα σχόλιά του για την σειρά των playoffs της Μονακό με τον Ολυμπιακό, ενώ ευχήθηκε στους «ερυθρολεύκους» καλή τύχη στο Final 4.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρόκριση στο 11ο Final 4 της ιστορίας του κόντρα στη Μονακό στο ΣΕΦ επικρατώντας με 94-88 στο Game 5. O ηγέτης των μαχητικών Μονεγάσκων, Μάικ Τζέιμς, λίγο πριν τη λήξη του παιχνιδιού και ενώ ο αγώνας είχε διακοπεί στα τελευταία δευτερόλεπτα για να απομακρυνθεί ο κόσμος από το παρκέ, πήγε στον πάγκο των «ερυθρολεύκων» μοιράζοντας τα συγχαρητήριά του.

Κάτι που φρόντισε να κάνει και λίγο αργότερα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter. Σχολίασε την σεζόν της ομάδας του, ευχήθηκε καλή τύχη στον Ολυμπιακό για το Final 4 του Βελιγραδίου, ενώ έδωσε τα εύσημα και στους συμπαίκτες για την προσπάθεια!

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αρχικά, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, πολύ καλή σειρά. Καλή τύχη στο Final Four» και συνέχισε «Δεύτερον, συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, τρομερή πορεία. Είμασταν πιθανότατα μια από τις τέσσερις καλύτερες ομάδες της EuroLeague στο δεύτερο μισό της σεζόν».

First off congrats to @olympiacosbc good series. Good luck in the F4

Second to my teammates, hell of a fucking ride. Arguably top 4 best teams in euroleague second half of the season. Gang shit @ASMonaco_Basket