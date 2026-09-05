Άντιτς: «Μακάρι να κερδίσει το τρόπαιο της EuroLeague ο κόσμος του Ολυμπιακού»

Ο Πέρο Άντιτς σε δηλώσεις του τόνισε πως θέλει ο Ολυμπιακός να κατακτήσει τη EuroLeague και της επόμενης σεζόν.

Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε ο Πέρο Άντιτς, μίλησε για το ποιες ομάδες βλέπει ως φαβορί τη νέα σεζόν στη EuroLeague.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων ανέφερε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, τον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε, ενώ είπε πως θέλει το τρόπαιο να καταλήξει στους «ερυθρόλευκους». Μάλιστα έκανε ένα σχόλιο για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέρο Άντιτς:

«Ξέρω ότι ο Ζέλικο επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, οπότε το ντέρμπι εκεί θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Μακάρι να κερδίσει το τρόπαιο ο κόσμος του Ολυμπιακού, αλλά αν δεν είναι αυτοί, τότε ας είναι η Φενέρ. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες ανάμεσα στις οποίες δεν μπορώ να αποφασίσω».