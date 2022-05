Πιτίνο: «Ο Σλούκας είναι συνώνυμο της ηγετικότητας, Πρίντεζη συνέχισε να παίζεις»!

Ο Ρικ Πιτίνο έστειλε συγχαρητήρια στους Έλληνες παίκτες του Ολυμπιακού - με τους οποίους συνεργάστηκε στην Εθνική Ομάδα το περασμένο καλοκαίρι - μετά την πρόκριση επί της Μονακό.

Το βράδυ της Τετάρτης (4/5), οι Ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησαν με 94-88 της Μονακό στο Game 5 του κατάμεστου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και εξασφάλισαν το πολυπόθητο εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού του Βελιγραδίου (19-21/5).

Μετά το τέλος του καθοριστικού Game 5, ο Ρικ Πιτίνο δεν ξέχασε τους παίκτες του Ολυμπιακού, με τους οποίους συνεργάστηκε στην Εθνική Ελλάδας, στέλνοντας τους θερμά συγχαρητήρια για την μεγάλη επιτυχία της πρόκρισης στο Final 4 της Euroleague.

Ο πολύπειρος τεχνικός σχολίασε στο Twitter: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου στην Εθνική Ελλάδας από τον Ολυμπιακό, τους Γιώργο Πρίντεζη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Κώστα Σλούκα, για την πρόκριση τους στο Final 4. Είναι σπουδαία παιδιά κι ο Κώστας είναι συνώνυμο της ηγετικότητας. Γιώργο, συνέχισε να παίζεις, είσαι νέος ακόμα»!

Το tweet του Πιτίνο:

Congrats to my @HellenicBF guys from @olympiacosbc : Georgios Printezis, Giannoulis Larentzakis and @kos_slou

on making the final four. Great guys and Kostas is what leadership is all about. Georgios keep playing, you're only young once 👏