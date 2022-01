Οι πολλές απουσίες έχουν «γονατίσει» την Ζάλγκιρις, η οποία ενισχύεται... εκ των έσω, προβιβάζοντας μόνιμα στην ανδρική ομάδα των 19χρονο Λιουτάουρας Λελεβίτσιους.

Η πρωταθλήτρια Λιθουανίας παρατάχθηκε με... αποψιλωμένο ρόστερ στο πρόσφατο ευρωπαϊκό ματς με τη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, έχοντας να διαχειριστεί πέντε κομβικές απουσίες συν την πρόσφατη αποχώρηση του έμπειρου Σλοβένου, Ζόραν Ντράγκιτς.

Ο Γιάνις Στρέλνιεκς είναι νοκ-άουτ, όπως κι ο Ζοφρί Λοβέρν εδώ και τρεις μήνες, ενώ οι Παούλιους Γιανκούνας, Αρτούρας Μιλάκνις και Τάι Ουέμπστερ είναι θετικοί στον κορονοϊό.

Ως εκ τούτου, ως μόνιμο μέλος της ομάδας του κόουτς Γιούρε Ζντοβτς θα λογίζεται πλέον κι ο 19χρονος φόργουορντ, Λιουτάουρας Λελεβίτσιους (2.01μ.), ο οποίος προωθείται από την δεύτερη ομάδα του συλλόγου, ούτως ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα προσεχή ματς του λιθουανικού πρωταθλήματος, λόγω της λειψανδρίας.

Η Ζάλγκιρις ενημέρωσε πως ο νεαρός φόργουορντ δηλώθηκε επίσημα στο διαθέσιμο ρόστερ της LKL, ενώ βρίσκεται κανονικά και στο αντίστοιχο της Euroleague.

Με την δεύτερη ομάδα της Ζάλγκιρις, μέτρησε φέτος 11.1 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο ανά 27 λεπτά δράσης, σε 26 παιχνίδια της Α2 Λιθουανίας.

