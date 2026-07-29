Ο ιδιοκτήτης της Ζάλγκιρις Τόμας Οκμάνας απάντησε στο δημοσίευμα του Basketnews για το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού AKTOR για τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.

Την ώρα που ο Σιλβέιν Φρανσίσκο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τον Παναθηναϊκό AKTOR, το δημοσίευμα του Basketnews που ανέφερε πως οι «πράσινοι» εξετάζουν την υπόθεση του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, προκάλεσε την παρέμβαση του ιδιοκτήτη της λιθουανικής ομάδας.

«Η Ζάλγκιρις αντέχει» ήταν το σχόλιο του Τόμας Οκμάνας στη σελίδα του Basketnews στο Facebook, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να τελειώσει κάθε συζήτηση για την προοπτική να χάσει η ομάδα του και τον Αμερικανό γκαρντ. Άλλωστε, μετά την αποχώρηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο δεν έχουν περιθώριο να δουν να απομακρύνεται και άλλος ένας σημαντικός πυλώνας της περιφερειακής γραμμής της ομάδας.