Όσμαν: «Ελπίζω να σας ξαναδώ όλους στα γήπεδα πολύ σύντομα!»
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Ο Τσέντι Όσμαν μέσω ανάρτησης στα social media, ευχαρίστησε τους συλλόγους που του έστειλαν περαστικά για τον τραυματισμό που υπέστη.
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τσέντι Όσμαν ευχαρίστησε τους συλλόγους που του έστειλαν περαστικά για τον τραυματισμό του.
Μάλιστα έστειλε μήνυμα επιστροφής, τονίζοντας πως ελπίζει να τους ξαναδεί πολύ σύντομα στα γήπεδα.
Αναλυτικά το μήνυμα του Τσέντι Όσμαν:
«Ευχαριστώ όλους τους συλλόγους και τους φίλους του μπάσκετ που μου έστειλαν τις ευχές τους για περαστικά. Ελπίζω να σας ξαναδώ όλους στα γήπεδα πολύ σύντομα!
@Photo credits: eurokinissi
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