ΠΑΟΚ: Ρήξη μηνίσκου ο Όσμαν!
Μεγάλο πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Τσέντι Όσμαν υπέστη ρήξη μηνίσκου και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Ο Τούρκος φόργουορντ ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και έπειτα από εξετάσεις που υποβλήθηκε σήμερα (04/11) το πρωί, διαπιστώθηκε το πρόβλημα του τραυματισμού του.
Τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση για την κατάστασή του και το διάστημα απουσίας του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:
«Ο Cedi Osman υπέστη ρήξη μηνίσκου
Σε μαγνητική τομογραφία υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Cedi Osman, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Για την αποκατάσταση του τραυματισμού του θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.
Σύσσωμη η ομάδα μας, βρίσκεται στο πλευρό του Cedi Osman, του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».
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