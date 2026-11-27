H πρώτη του ΠΑΟΚ στο προπονητικό κέντρο (pics)
Μετά τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη το περασμένο Σάββατο (99-77), ο ΠΑΟΚ πήγε στο 8-0 και παρέμεινε μόνος πρώτος και με διαφορά στην κατάταξη της GBL.
Με την ομάδα να είναι non-stop στο γήπεδο από μέσα Αυγούστου, ο Αντρέα Τρινκιέρι, έδωσε πενθήμερη άδεια στους παίκτες του και σήμερα, η ομάδα επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά με διαφορετικές συνθήκες.
Οι νέες εγκαταστάσεις του προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ, φιλοξένησαν για πρώτη φορά την προπόνηση της ομάδας, με την ΚΑΕ να μοιράζεται στιγμιότυπα στα social media. Οι διεθνείς, Χουγκάζ, Μπαζίνας, Περσίδης, Κακλαμανάκης ήταν απόντες, ενώ ο Καλάθης έκανε το δικό του πρόγραμμα, λόγω του προβλήματος στο πέλμα...
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First practice 📍 PAOK BC Training Centre 🤍🖤 https://t.co/C86Du42rSZ— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 27, 2026
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