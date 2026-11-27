O ΠΑΟΚ στο προπονητικό του κέντρο (pics)
Το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, τίθεται σε λειτουργία και επίσημα από σήμερα, με την ομάδα να πραγματοποιεί την πρώτη της προπόνηση στις νέες, εντυπωσιακές εγκαταστάσεις.
Μετά το 99-77 επί του Άρη στο ντέρμπι του περασμένου Σαββάτου και με τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, ο Αντρέα Τρινκιέρι έδωσε πενθήμερη άδεια στους παίκτες του και από σήμερα η ομάδα, επέστρεψε στο πρόγραμμα της.
Η ΚΑΕ μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες πριν την έναρξη του προγράμματος, με την προετοιμασία των χώρων και τις αφίξεις των πρωταγωνιστών όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω...
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Arrivals 📍 PAOK BC Training Centre https://t.co/osRAfOyUa4— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 27, 2026
Ready to go 🏀 https://t.co/isnhy8rTIX— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 27, 2026
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