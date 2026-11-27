Το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ άνοιξε τις πύλες του σήμερα, με τον Αντρέα Τρινκιέρι και τους παίκτες του, να επιστρέφουν στις προπονήσεις, μετά την άδεια που προηγήθηκε.

Το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, τίθεται σε λειτουργία και επίσημα από σήμερα, με την ομάδα να πραγματοποιεί την πρώτη της προπόνηση στις νέες, εντυπωσιακές εγκαταστάσεις.

Μετά το 99-77 επί του Άρη στο ντέρμπι του περασμένου Σαββάτου και με τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, ο Αντρέα Τρινκιέρι έδωσε πενθήμερη άδεια στους παίκτες του και από σήμερα η ομάδα, επέστρεψε στο πρόγραμμα της.

Η ΚΑΕ μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες πριν την έναρξη του προγράμματος, με την προετοιμασία των χώρων και τις αφίξεις των πρωταγωνιστών όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω...

Arrivals 📍 PAOK BC Training Centre https://t.co/osRAfOyUa4 November 27, 2026