Οι τρόποι αποκατάστασης και τα επόμενα βήματα για Όσμαν

Η είδηση για τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν, «έσκασε» σαν κεραυνός εν αιθρία, με τον Τουρκο σταρ του ΠΑΟΚ να σταθμίζει τα δεδομένα για την αποκατάστασή του.

«Σε μαγνητική τομογραφία υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Τσέντι Όσμαν, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Για την αποκατάσταση του τραυματισμού του θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες» ήταν η ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ νωρίτερα, με το ενδιαφέρον τώρα, να πέφτει στα επόμενα βήματα, που έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση του τραυματισμού.

Ο ΠΑΟΚ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν από τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Μια μερική μηνισκεκτομή, κατά την οποία αφαιρείται ο κατεστραμμένος ιστός, κρατά συνήθως τους παίκτες εκτός δράσης για τέσσερις έως έξι εβδομάδες, ενώ μια πλήρης αποκατάσταση του μηνίσκου (με τη διαδικασία της συρραφής) μπορεί να τους θέσει εκτός για διάστημα τριών έως έξι μηνών (όπως έγινε πρόσφατα στην περίπτωση του Ζαν Μοντέρο). Και στις δύο περιπτώσεις, τα διαστήματα που αναφέρονται είναι ενδεικτικά, αφού ο κάθε αθλητής-οργανισμός, διαφέρει.

Όπως ήταν φυσιολογικό, μετά την εξέταση στην οποία υποβλήθηκε νωρίτερα σήμερα, ούτε ο ίδιος ο παίκτης δε θα μπορούσε να πάρει κάποια απόφαση για τη διαδικασία της αποκατάστασής του, η οποία επί της ουσίας, θα αποφασιστεί κατά την εγχείρηση, όπου και θα φανεί ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος.

Στον ΠΑΟΚ, υπάρχει επίσης το πρόσφατο παράδειγμα της ρήξης μηνίσκου του Μπριν Ταϊρί, με την αρθροσκοπική αποκατάσταση, να γίνεται από το γιατρό της ομάδας, Μιχάλη Σαμαρά, στις 3 Σεπτεμβρίου, με τον Αμερικανό να είναι διαθέσιμος 23 μέρες αργότερα, στον ημιτελικό του Super Cup, κόντρα στον Παναθηναϊκό, στις 26 του μήνα. Η κάθε περίπτωση βέβαια, είναι διαφορετική και για να διαπιστωθεί το διάστημα της απουσίας του Όσμαν, θα χρειαστεί να περάσει πρώτα την πόρτα του χειρουργείου.