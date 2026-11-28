Ο Τζάστιν Άντερσον έφτασε στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να αποτελέσει και επίσημα παίκτη του "Δικέφαλου του Βορρά".

Η μεταγραφή του Τζάστιν Άντερσον στον ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ έφτασε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta στα μέσα της εβδομάδας, η υπόθεση είχε προχωρήσει σημαντικά, με τον Άντερσον να αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σήμερα και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.

Ο 33χρονος Αμερικανός έχει ήδη ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τη λύση της συνεργασίας του με τη Ντουμπάι, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξή του στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Όλα δείχνουν πως μέσα στο Σαββατοκύριακο η μετακίνησή του θα πάρει και επίσημη μορφή.