Ο Κίναν Έβανς επέστρεψε στη δράση και έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Λόντον Λάιονς, ωστόσο η ομάδα του ηττήθηκε από τη Σιολιάι.

Στην επιστροφή του Κίναν Έβανς στη δράση στο EuroCup, οι Λόντον Λάιονς δεν μπόρεσαν να βρουν τη νίκη και ηττήθηκαν από τη Σιολιάι με 74-71.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ήταν αρκετά επιδραστικός για την ομάδα του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 5 πόντους, 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ, σε 22:43 λεπτά συμμετοχής