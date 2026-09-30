Κίναν Έβανς: Τι έκανε κόντρα στη Σιολιάι
Στην επιστροφή του Κίναν Έβανς στη δράση στο EuroCup, οι Λόντον Λάιονς δεν μπόρεσαν να βρουν τη νίκη και ηττήθηκαν από τη Σιολιάι με 74-71.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ήταν αρκετά επιδραστικός για την ομάδα του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 5 πόντους, 1 ριμπάουντ και 4 ασίστ, σε 22:43 λεπτά συμμετοχής
Welcome to the BKT EuroCup, @KeenanEvs 👋— BKT EuroCup (@EuroCup) September 30, 2026
Keenan Evans scores his first BKT EuroCup points 🚨#RoadToGreatness | @LondonLions pic.twitter.com/mFXOWsGM2K
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.