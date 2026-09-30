Η διαχείριση της Τούμπας έχει περάσει στην ΕΠΟ για την εξυπηρέτηση της Εθνικής ομάδας στα ματς με Ολλανδία και Γερμανία.

Ο ΠΑΟΚ έχει παραδώσει στην ΕΠΟ την Τούμπα για τις ανάγκες της Εθνικής ομάδας και ειδικά για τις δύο αναμετρήσεις με Ολλανδία αύριο Πέμπτη και τη Γερμανία την Κυριακή (και τα δύο ματς αρχίζουν στις 21:45).

Ο Δικέφαλος, λοιπόν, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδαςς στην Τούμπα. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ενόψει των αγώνων της Εθνικής Ομάδας στο γήπεδο της Τούμπας, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι τη διοργάνωση των αγώνων έχει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), η οποία έχει και τη διαχείριση του γηπέδου κατά τις ημέρες διεξαγωγής τους.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει την ευθύνη της διοργάνωσης των συγκεκριμένων αγώνων.Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι οι διαδικασίες και οι κανόνες που ισχύουν στους εντός έδρας αγώνες του ΠΑΟΚ δεν ισχύουν για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας.

Για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τα εισιτήρια, το πάρκινγκ, την πρόσβαση στο γήπεδο και γενικότερα την οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων, οι φίλαθλοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ).

Καλή επιτυχία στην Εθνική μας Ομάδα!».