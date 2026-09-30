Παναθηναϊκός: Τετ-α-τετ Παρθενόπουλου με Τόνι Πάρκερ
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερμπάν για την 2η αγωνιστική της Euroleague στο «T-Center» με στόχο το 2/2 στην εκκίνηση της διοργάνωσης.
Στην γαλλική ομάδα ξεχωρίζει φυσικά η ηγετική φυσιογνωμία του Τόνι Πάρκερ, ο οποίος αποτελεί τον κάτοχο του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Βιλερμπάν, τον πρόεδρο της ομάδας και από φέτος και τον... προπονητή.
Πριν από την έναρξη του αγώνα τον συνάντησε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, και συνομίλησαν για μερικά λεπτά.
Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο
Mr. Vassilis Parthenopoulos, President of Panathinaikos BC AKTOR met with Tony Parker, Majority Owner, President, and Head Coach of LDLC ASVEL Villeurbanne before the beginning of tonight’s game ☘️#paobcaktor pic.twitter.com/TPMWtIYxET— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 30, 2026
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