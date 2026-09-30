Παναθηναϊκός: Τετ-α-τετ Παρθενόπουλου με Τόνι Πάρκερ

Παναθηναϊκός: Τετ-α-τετ Παρθενόπουλου με Τόνι Πάρκερ

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός: Τετ-α-τετ Παρθενόπουλου με Τόνι Πάρκερ
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Πριν από το τζάμπολ του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού-Βιλερμπάν υπήρξε συνάντηση μεταξύ του Βασίλη Παρθενόπουλου και του εμβληματικού, Τόνι Πάρκερ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερμπάν για την 2η αγωνιστική της Euroleague στο «T-Center» με στόχο το 2/2 στην εκκίνηση της διοργάνωσης.

Στην γαλλική ομάδα ξεχωρίζει φυσικά η ηγετική φυσιογνωμία του Τόνι Πάρκερ, ο οποίος αποτελεί τον κάτοχο του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Βιλερμπάν, τον πρόεδρο της ομάδας και από φέτος και τον... προπονητή.

Πριν από την έναρξη του αγώνα τον συνάντησε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, και συνομίλησαν για μερικά λεπτά.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο

 
     

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