Κίναν Έβανς: Το πρώτο του καλάθι στο EuroCup
Έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Κίναν Έβανς τον Νοέμβρη του 2025, επέστρεψε και επίσημα στη δράση.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έχει ξεπεράσει τη ρήξη αχιλλείου που είχε υποστεί στην αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» κόντρα στη Ζάλγκιρις και έκανε το ντεμπούτο του στο EuroCup με τη φανέλα των Λόντον Λάιονς.
Μάλιστα πέτυχε και το πρώτο του καλάθι, με τη διοργανώτρια αρχή να τον αποθεώνει, γράφοντας: «Καλώς όρισες Κίναν Έβανς».
Δείτε τη φάση:
Welcome to the BKT EuroCup, @KeenanEvs 👋— BKT EuroCup (@EuroCup) September 30, 2026
Keenan Evans scores his first BKT EuroCup points 🚨#RoadToGreatness | @LondonLions pic.twitter.com/mFXOWsGM2K
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