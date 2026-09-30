Κίναν Έβανς: Το πρώτο του καλάθι στο EuroCup

Κίναν Έβανς: Το πρώτο του καλάθι στο EuroCup

Παναγιώτης Αρταβάνης
Κίναν Έβανς: Το πρώτο του καλάθι στο EuroCup

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Ο Κίναν Έβανε πέτυχε το πρώτο του καλάθι με τη φανέλα των Λόντον Λάιονς στο EuroCup και η διοργανώτρια αρχή τον αποθέωσε.

Έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Κίναν Έβανς τον Νοέμβρη του 2025, επέστρεψε και επίσημα στη δράση.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έχει ξεπεράσει τη ρήξη αχιλλείου που είχε υποστεί στην αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» κόντρα στη Ζάλγκιρις και έκανε το ντεμπούτο του στο EuroCup με τη φανέλα των Λόντον Λάιονς.

Μάλιστα πέτυχε και το πρώτο του καλάθι, με τη διοργανώτρια αρχή να τον αποθεώνει, γράφοντας: «Καλώς όρισες Κίναν Έβανς».

Δείτε τη φάση:

 
@Photo credits: x_eurocup
     

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