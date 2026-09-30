Η Μπορντό, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου, αλλάζει χέρια αντί συμβολικού τιμήματος ενός ευρώ.

Η Μπορντό, ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους του γαλλικού ποδοσφαίρου, περνά σε νέα εποχή με ένα τίμημα που προκαλεί αίσθηση: μόλις ένα ευρώ. Πίσω από το συμβολικό αντίτιμο, ωστόσο, βρίσκεται μια πολύ πιο σύνθετη συμφωνία, καθώς οι νέοι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν παράλληλα και τα χρέη ενός συλλόγου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση της ιστορίας του.

Η οικονομικά καταρρακωμένη Μπορντό, η οποία έχει κηρύξει αδυναμία πληρωμών και παραμένει αποκλεισμένη από τις επίσημες διοργανώσεις, ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία εξαγοράς με το βρετανικό επενδυτικό fund «Park Bench».

Η συμφωνία παρουσιάζεται ως ένα καθοριστικό βήμα στην προσπάθεια να αποφευχθεί η οριστική οικονομική κατάρρευση του συλλόγου και να αρθεί η απαγόρευση συμμετοχής του στις διοργανώσεις.

Το τίμημα είναι καθαρά συμβολικό. Όπως ανακοίνωσε η ίδια η Μπορντό, η πώληση πραγματοποιείται «έναντι ενός συμβολικού ευρώ, με ανάληψη των χρεών» από τη νέα ιδιοκτησία.

Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό βάρος της συμφωνίας δεν βρίσκεται στο ένα ευρώ της εξαγοράς, αλλά στις οικονομικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν έναν σύλλογο ο οποίος, εξαιτίας των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων του, έχει ήδη υποβιβαστεί μέχρι την έκτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Η αλλαγή ιδιοκτησίας, πάντως, δεν σημαίνει ότι η Μπορντό μπορεί αυτομάτως να επιστρέψει στα γήπεδα. Οι εκπρόσωποι της νέας ιδιοκτησίας αναμένεται να παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον της αρμόδιας περιφερειακής επιτροπής οικονομικού και διοικητικού ελέγχου. Η επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τόσο τη νέα μετοχική σύνθεση όσο και τον προϋπολογισμό του συλλόγου για τη σεζόν 2026-27.

Μόνο εφόσον δοθεί το «πράσινο φως», η Μπορντό θα μπορέσει να αγωνιστεί επίσημα στη Régional 1. Ακόμη και τότε, όμως, η διαδικασία δεν θα έχει ολοκληρωθεί, καθώς στη συνέχεια θα πρέπει να εξεταστεί η υπόθεση από εμπορικό δικαστήριο, προκειμένου να κατοχυρωθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του συλλόγου. Η Μπορντό ιδρύθηκε το 1881, έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Γαλλίας και για δεκαετίες αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου.