Το Gazzetta στέκεται στα φαβορί του Eurocup που κάνει τζάμπολ την Τρίτη 29/9.

Έφτασε η ώρα για το τζάμπολ στο Εurocup. Aπόψε ο Άρης δοκιμάζεται στη Γαλλία κόντρα στη Λε Μαν (21:00, live Gazzetta), ενώ την Τετάρτη στις 19:30 (live Gazzetta) ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα.

Η ομάδα του Σπανούλη και το σύνολο του Τρινκιέρι μπαίνουν με υψηλές βλέψεις στη διοργάνωση, στοχεύοντας να φτάσουν στην κατάκτηση του τίτλου. Αλλά υπάρχουν κι άλλες ομάδες που μπορούν να χωθούν... σφηνα.

Το Gazzetta στέκεται στα φαβορί για τη σεζόν που έρχεται στο Εurocup.

Ο ΠΑΟΚ έδειξε τα δόντια του από νωρίς και θέλει κορυφή

Η ομάδα του Τρινκιέρι συγκαταλέγεται στα γκραν φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup και έχει δείξει τα διαπιστευτήρια της τόσο στα φιλικά όσο και στο Super Cup. Έκανε πάταγο η νίκη επί της Παρτίζαν στο τουρνούα Παύλος Γιαννακόπουλος, ενώ εντυπωσίασε και στο Κύπελλο Ελλάδος.

Απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και λίγο έλειψε να... καθαρίσει και τον Ολυμπιακό. Έχει φτιάξει ένα πανίσχυρο ρόστερ με κορυφαίο όλων, τον Όσμαν που θεωρείται ένα από τα 2-3 καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Ήδη ο Τούρκος έχει βγει μπροστά και δείχνει πως θα είναι ο απόλυτος ηγέτης

Έβαλε στη φαρέτρα του τον floor general και πολύπειρο Νικ Καλάθη, ενώ κομβικές είναι οι προσθήκες των Γκρέι, Χάτζινς, Μήτρου Λονγκ, Φόστερ, Αλεξάντερ. Έχει βάλει ψηλά τον πήχη και θέλει να πάρει το Eurocup στο τέλος της σεζόν.

Η εποχή Μυστακίδη έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά και η τελευταία προσθήκη του Μοτιεγιούνας δείχνει προς τα που πάει το πράγμα.

Ο Άρης είναι έτοιμος για μεγάλα πράγματα

Από την πλευρά του ο Άρης μπαίνει στο νέο Eurocup, θέλοντας να γράψει άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του. Με τον Σπανούλη στον πάγκο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης αναζητά μια σπουδαία πορεία που θα συνοδευτεί με κούπα.

Στα φιλικά επικράτησε της Μπαχτσεσεχίρ και του Ερυθρού Αστέρα, ενώ έβγαλε το λάδι στη Μακάμπι. Θετικά δείγματα από την ομάδα του Σπανούλη που με τον Σιάο διοικητικό ηγέτη κάνει όνειρα για σπουδαία πράγματα.

Μεγάλη η κίνηση με τον Ρόμπινσον-Ερλ και τον Μπιρτς, αλλά και η προσθήκη των Ντιμιτρίεβιτς, Γιόβιτς και Μόργκαν στην περιφέρεια. Ο Ρόμπινσον-Ερλ έχει εμπειρία και από ΝΒΑ, ενώ ο Καναδός σέντερ έπαιζε για χρόνια στη Euroleague και στο παρελθόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Απέκτησε και τον MVP του περσινού Eurocup, Μοκόκα, ενώ στον Άρη επέστρεψε ο Τολιόπουλος. Χαραλαμπόπουλος και Θανάσης Αντετοκούνμπο ανεβάζουν επιπεδο τον ελληνικό κορμό.

Oι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί

Evimizi koruduk. ⚔️



Sezonumuzu kendi evimizde galibiyetle açıyoruz!



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi | 1. Hafta

🏀 @velavit_turkiye ile Maç Sonucu: Bahçeşehir Koleji 98 – 83 Fenerbahçe Tarfin



• Malachi Flynn: 17 sayı, 1 ribaund, 5 asist

• Trevion Williams: 16 sayı, 14… pic.twitter.com/pYLW1w9Vd5 — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) September 27, 2026

Προσοχή χρειάζεται η Μπαχτσεσεχίρ που έχει φτιάξει ένα πανίσχυρο ρόστερ και πριν λίγες μέρες έριξε στο καναβάτσο τη Φενέρ του Σάρας. Όπως και οι ελληνικές ομάδες, οι Τούρκοι θέλουν να πάνε μέχρι το τέλος του δρόμου και έκανε κινήσεις που εντυπωσίασαν.

Στην ομάδα κατέφτασε ο Αβράμοβιτς για να δώσει κι άλλη ποιότητα στην ήδη εξαιρετική γραμμή των γκαρντ. Στην Μπαχτσεσεχίρ βρίσκεται τόσο ο ασταμάτητος Μαλακάι Φλιν, όσο και ο Σιπάχι.

Αϊζάια Μάικ, Πονίτκα και Κάβανο συνθέτουν μια ενδιαφέρουσα συνθήκη στους φόργουορντ, ενώ Ντάμιεν Ίνγκλις και Τρέβιον Γουίλιαμς προσφέρουν ποιότητα και δύναμη στη ρακέτα.

Καλό ρόστερ έχει φτιάξει και η Χάποελ Ιερουσαλήμ που έχει την εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Eντυπωσιακή στα γκαρντ με πολλές επιλογές. Στο δυναμικό της υπάρχουν οι Χάρπερ, Σέικ Μίλτον, Λορέντζο Μπράουν και Τζαλίν Σμιθ. Δείχνει γεμάτη!

Στα φοργουορντ ξεχωρίζει ο πρώην NBAer Κένι Λόφτον που σίγουρα θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν και είναι πολύ δύσκολος στο μαρκάρισμα και λόγω όγκου. Πολλοί θα γνωρίζουν και τον Ζουσμάν από την παρουσία του στη Euroleague με τη φανέλα της Μακάμπι.

Στους σέντερ ξεχωρίζει ο Ντεβοντάε Κέικοκ. Η Χάποελ Ιερουσαλήμ έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να φτάσει μακριά στη διοργάνωση και να μπει... σφήνα στις δύο ελληνικές. Από τα 3-4 φαβορί για τίτλο.

*Υπάρχουν και ομάδες σαν την Τουρκ, τη Βενέτσια και τη Νάπολι που έχουν ποιότητα, αλλά σε αυτή τη φάση δείχνουν ένα και δύο επίπεδα κάτω από τις 4 που αναλύσαμε παραπάνω.