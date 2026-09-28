Στην πρεμιέρα του Eurocup ο Άρης θα συναντήσει μια αθλητική και εξόχως ποιοτική ομάδα όπως η Λε Μαν, γι’ αυτό το επίπεδο της δικής του ενέργειας θα πρέπει να είναι υψηλό.

Η Λε Μαν δεν ανήκει στο γκρουπ των ομάδων που έχουν «βαφτιστεί» φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup. Το ίδιο δεν ίσχυε όμως πέρυσι και με την Μπουργκ η οποία σήκωσε την κούπα; Προς το παρόν, οι κρίσεις δεν βασίζονται στην εικόνα αλλά στην ποιότητα και το βιογραφικό των παικτών που διαθέτει κάθε ομάδα. Η Λε Μαν δεν έχει τους «φτασμένους» καλαθοσφαιριστές, έχει όμως ένα από τα μεγαλύτερα prospects του γαλλικού μπάσκετ κι έναν ακόμη που από… σπόντα υπέγραψε σ’ αυτή. Συνολικά ως γκρουπ, στηρίζεται στην αθλητικότητα των παικτών της ενώ στην πρεμιέρα του γαλλικού Πρωταθλήματος – στον εκτός έδρας αγώνα με την Γκραβελίν – επικράτησε με 97-103 στην παράταση.

Ο Αμερικανός Κάρλος Στιούαρτ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 29 πόντους και εξαιρετικό ποσοστό στο δίποντο (10/16). Ο Άρης τον είχε συναντήσει και πέρυσι, στο μικρό διάστημα παρουσίας του στο Αμβούργο, στο οποίο δεν μακροημέρευσε. Νοέμβρη του 2025, ο Γιάννης Καστρίτης έψαχνε έναν scoring guard στη Βαρέζε και επέλεξε τον Στιούαρτ. Με 14.5 πόντους ανά αγώνα, ο Έλληνας τεχνικός προφανέστατα δικαιώθηκε για την επιλογή του. Ο Στιούαρτ λατρεύει να δημιουργεί play’s για τον εαυτό του και κυρίως το ένας εναντίον ενός.

Μένοντας στην πρεμιέρα με την Γκραβελίν, ο διεθνής Μέλβιν Αζιντσά (17π.) έδειξε ότι θα αποτελέσει έναν από τους πρωταγωνιστές της Λε Μαν. Ο 23χρονος Γάλλος ανήκει στη συνομοταξία των παικτών που «ατύχησαν» το καλοκαίρι καθώς μετά τη διετία στη Βιλερμπάν, επρόκειτο να μείνει σ’ αυτή αλλά οι ριζοσπαστικές αλλαγές μετά τις αρχικές συμφωνίες, τον έστειλαν στη Λε Μαν. Η περίπτωση του Αζιντσά παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς είχε επιλεγεί στο ντραφτ (2024) πατώντας πάνω στις εξαιρετικές εμφανίσεις του με την U19 της Γαλλίας στο ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket (2023) οι οποίες του εξασφάλισαν θέση στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Αριστερόχειρας, με… μπόι στα 203 εκατοστά, έχει και την πλαστικότητα γκαρντ, είναι και αθλητικός.

Πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή του 19χρονου Μπαστιέν Γκρασόφ ο οποίος την περσινή χρονιά αναδείχθηκε κορυφαίος νεαρός παίκτης του γαλλικού Πρωταθλήματος στο δεύτερο μισό της σεζόν. Γεννημένος στη Μασσαλία ο ύψος 1.98μ combo guard αποτελεί ένα από τα hot prospect’s των Γάλλων. Είναι στη Λε Μαν από ηλικία 15 ετών, πέρυσι σούταρε με 52.7% στο δίποντο και με 40% στο τρίποντο. Φέτος ξεκίνησε με 17 πόντους στη νίκη επί της Γκραβελίν καθώς η ομάδα του είναι αποφασισμένη να επενδύσει σ’ αυτόν. Στα χνάρια του βαδίζει και ο 18χρονος Αφενί Κονιέ ο οποίος όμως είναι πιο πίσω στην ιεραρχία.

Η διαχείριση αλλά και η επένδυση στους νεαρούς είναι και ζήτημα γνώσης του προπονητή της Λε Μαν, Ζιλιέμ Βιζάντ, καθώς ήταν για μια τετραετία στην U20 της εθνικής Γαλλίας είτε ως πρώτος προπονητής είτε ως μέλος του τεχνικού επιτελείου. Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Λε Μαν το 2004 και πριν από έναν χρόνο, επέκτεινε το συμβόλαιό του έως το 2028. Μένοντας στην περιφέρεια της γαλλικής ομάδας, θα συναντήσει κανείς και τον Τζόρνταν Κινγκ ο οποίος πέρυσι ήταν στο Μαρούσι και τα χαρακτηριστικά του είναι γνωστά, όπως και η ευχέρειά του στην εκτέλεση από μακρινή απόσταση.

Πηγαίνοντας στη γραμμή των ψηλών, ο Ουίλφριντ Γεγκουτέ είναι ένας undersized ψηλός με εμπειρία του Eurocup, το κατέκτησε εξάλλου με τη Μονακό το 2021 ενώ ο Ταϊσόν Τόμας είναι «γερόλυκος» στο γαλλικό Πρωτάθλημα και η φετινή σεζόν θα είναι η 3η του στη γαλλική ομάδα.

Photo credits: x_msbofficiel

