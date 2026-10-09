Μενέτι: «Έχουμε ζητήματα που πρέπει να βελτιώσουμε»

Ο άμεσος συνεργάτης του Αντρέα Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ, Μαξ Μενέτι, ανέλυσε τις σκέψεις του για την αυριανή αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας (16:00, SPORT FM TV 3).

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της GBL, το όποιο θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας που έχει επιβληθεί από πέρσι στο «Δικέφαλο του Βορρά».

Οι Θεσσαλονικείς δε γνωστοποίησαν τη 12άδα που θα έχει στη διάθεση του ο Αντρέα Τρινκιέρι, ενώ δεν αποκλείεται η επιστροφή του Νίκου Χουγκάζ, μετά τον τραυματισμό του στον ημιτελικό του Super Cup, κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Μαξ Μενέτι στις δηλώσεις του πριν την αναμέτρηση με τη Δόξα Λευκάδας, τόνισε τη σημασία της βελτίωσης του ΠΑΟΚ σε ζητήματα σταθερότητας που έχει δείξει η ομάδα...

«Συνεχίζουμε να χτίζουμε τη νοοτροπία μας μέρα με τη μέρα και ο σεβασμός προς τους αντιπάλους μας αποτελεί βασικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Η Δόξα Λευκάδας είναι μια ομάδα που μόλις ανέβηκε κατηγορία και θα αγωνιστεί με την ενέργεια και τον ενθουσιασμό που χαρακτηρίζουν μια ομάδα που συμμετέχει σε ένα νέο πρωτάθλημα. Παράλληλα, προέρχεται από την ήττα απέναντι στον Κολοσσό και θα έχει ισχυρό κίνητρο να απαντήσει με μια καλή εμφάνιση.

Δε θα έχουμε στο πλευρό μας τους φιλάθλους μας και θα μας λείψει η υποστήριξή τους. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να καταβάλουμε επιπλέον προσπάθεια, ώστε να δημιουργήσουμε την κατάλληλη ατμόσφαιρα και να διατηρήσουμε την απαιτούμενη συναισθηματική ένταση.

Από την πλευρά μας, υπάρχουν τομείς του παιχνιδιού μας, καθώς και ζητήματα σταθερότητας στην απόδοσή μας, που πρέπει να βελτιώσουμε, έχοντας πάντα ξεκάθαρο τον βασικό μας στόχο: να παλέψουμε για τη νίκη».