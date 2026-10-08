Στις 8 Οκτωβρίου 1952 ήρθε στη ζωή ο Τάκης Κορωναίος, ένας σκόρερ ολκής, ένας χαρισματικός ηγέτης, «ο Γκάλης, πριν τον Γκάλη».

Στις 8 Οκτωβρίου 1952 γεννήθηκε στο Ρέθυμνο ο Τάκης Κορωναίος, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες καλαθοσφαιριστές και θρύλος του Παναθηναϊκού. Ένας ενστικτώδης σκόρερ, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως «ο Γκάλης, πριν τον Γκάλη» από τον ΕΣΑΚΕ.

Τα πρώτα του βήματα στο άθλημα

Η έφεση του Τάκη Κορωναίου στο μπάσκετ ήταν έκδηλη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Σε ηλικία -μόλις- 13 ετών έκανε το δελτίο του στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο έμελλε να γράψει ιστορία και να εξελιχθεί ως ένας από τους εμβληματικότερους παίκτες του Τριφυλλιού, διαχρονικά. Αγωνιζόταν για λογαριασμό της ανδρικής ομάδας, πολύ πριν ενηλικιωθεί. Το 1970, έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής μπάσκετ, που κέρδισε υποτροφία από αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Στο κολέγιο του Μισισίπι, έδειξε πολύ γρήγορα τις... διαθέσεις του και το 1972 κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας, υπό τις οδηγίες του Ρίτσαρντ Ντουκσάιρ, ο οποίος του έδωσε την ευκαιρία να παίξει στους Βαλκανικούς Αγώνες του Σαράγεβο.

Η επιστροφή στον Παναθηναϊκό και τα υπόλοιπα είναι... ιστορία

Το 1974, ο Τάκης Κορωναίος επέστρεψε στα πάτρια εδάφη για να φορέσει εκ νέου την πράσινη φανέλα, η οποία τον συνόδευσε σχεδόν σε όλη του την καριέρα, πετυχαίνοντας «αδιανόητα» πράγματα. Συνεπικουρούμενος από τους Κόντο, Κέφαλο, Παπάζογλου, Κοκολάκη, Ιορδανίδη και Παπαντωνίου, δημιουργήθηκε μια καταπληκτική ομάδα, η οποία έφτιαξε τη δική της δυναστεία στο ελληνικό μπάσκετ αλλά πανηγύρισε σπουδαία επιτεύγματα και στην Ευρώπη.

Τα κεφάλαια ΠΑΟΚ και Πανιώνιος και το «last dance» με τον Παναθηναϊκό

Το 1985, ο Κορωναίος πήγε στα... βόρεια και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, η θητεία του εκεί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς ήταν μια δύσκολη περίοδος για τον Δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναγιώτης Φασούλας πήγε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και το ρόστερ δεν ήταν εφάμιλλο με αυτό των διεκδικητών του πρωταθλήματος.

Ύστερα από μια μέτρια σεζόν, οι ασπρόμαυροι τερμάτισαν στην πέμπτη θέση και ο Κορωναίος επέστρεψε ξανά στην Αθήνα αλλά για τον Πανιώνιο. Στη Νέα Σμύρνη έμεινε για τρεις χρονιές, στις οποίες ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός παρά την... περασμένη ηλικία του. Το 1989, φόρεσε ξανά τα πράσινα, ολοκληρώνοντας μια τεράστια σταδιοδρομία 25 χρόνων γεμάτα επιτυχίες και τίτλους.

Συλλογικές και ατομικές διακρίσεις

O Τάκης Κορωναίος, «ο Γκάλης, πριν τον Γκάλη» είναι από τους πιο επιτυχημένους αθλητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ αλλά και του Παναθηναϊκού. Αναδείχθηκε 11 φορές πρωταθλητής Ελλάδας (1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984) και 3 φορές Κυπελλούχος Ελλάδας (1979, 1982, 1983), όλες με τον Παναθηναϊκό.

Με το εθνόσημο στο στήθος αγωνίστηκε 150 φορές (15ος της ιστορικής λίστας) και σημείωσε 1.832 πόντους (5ος στη σχετική λίστα). Κατέκτησε με τη γαλανόλευκη τρία ασημένια μετάλλια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ΣΙΣΜ (1976, 1977, 1978), το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς αγώνες του 1979 και διέπρεψε επίσης και στα Βαλκανικά Κύπελλα (χρυσό μετάλλιο 1979), ασημένιο μετάλλιο (1972) και χάλκινο μετάλλιο (1974, 1976, 1977, 1980).

Σε ατομικό επίπεδο, είναι ο πέμπτος σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα με 7.465 πόντους, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας 1983, 4ος σκόρερ την αγωνιστική περίοδο 1983-84 με 609 πόντους και 5ος σκόρερ τη σεζόν 1984-85 με 576 πόντους.

Με το... κοστούμι στην άκρη του πάγκου

Μετά το πέρας μιας μεγαλειώδους διαδρομής, ο Τάκης Κορωναίος ασχολήθηκε με την προπονητική, όπου από τα μέσα της δεκαετίας του '90 εργάστηκε σε Άλιμο, Έσπερο Καλλιθέας, Μαρούσι, Παπάγου, Δάφνη, Μίλωνα και στις γυναικείες ομάδες των Πανιωνίου και Παναθηναϊκού.