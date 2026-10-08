Μοτιεγιούνας: «Γι’ αυτό επέλεξα τον ΠΑΟΚ – Απίστευτος ο Καλάθης»

Οι ατάκες του Ντονάτας Μοτιεγιούνας στη Σερβία, μετά την απόφαση του να πει το «ναι» στην πρόταση του ΠΑΟΚ.

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας είναι εδώ και μερικές ημέρες παίκτης του ΠΑΟΚ, το ντεμπούτο του αναμένεται, ενώ η μεταγραφή αυτή, δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Σερβία, όπου βρέθηκε πέρσι με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Λιθουανός μίλησε στην ιστοσελίδα «MeridianSport» και στην αρχή, αναφέρθηκε σε όσα συνάντησε πέρσι στον Ερυθρό Αστέρα... «Έφτασα σε μια στιγμή που το κλίμα στην ομάδα δεν ήταν το καλύτερο, όχι λόγω των σχέσεων μεταξύ των παικτών, αλλά λόγω της πίεσης. Δυσκολευόμασταν. Ήθελα να δείξω ότι, ακόμα και στα 35 μου, έπρεπε να είμαι ο πρώτος που θα βουτούσε για μια διεκδικούμενη μπάλα, ο πρώτος που θα πάλευε. Ξέρετε, συνήθως δεν είναι το σκοτάδι μας αυτό που μας καθορίζει περισσότερο, αλλά το φως που λάμπει πιο έντονα πάνω μας».

Όσο για το τι συνέβη και αποφάσισε να πάει στον ΠΑΟΚ, σημείωσε... «Πριν από μερικές εβδομάδες μίλησα με τον κόουτς Τρινκιέρι. Στη συνέχεια παρακολούθησα όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και είδα τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται, τον τρόπο που στηρίζουν ο ένας τον άλλον, που επικοινωνούν, που μοιράζονται την μπάλα.

Σκέφτηκα: “Φίλε μου, αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι η κατάσταση στην οποία είχα έρθει πέρσι”. Τότε (σ.σ. στον Ερυθρό Αστέρα) όλοι ήταν νευρικοί με όλα όσα συνέβαιναν και ήταν πολύ δύσκολα. Έπρεπε να σκεφτώ πώς θα προσεγγίσω διαφορετικούς παίκτες, πώς θα τους δείξω αγάπη. Όχι ψεύτικη, αλλά ειλικρινή, πραγματική αγάπη. Και κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί αν αυτή η αγάπη είναι αληθινή ή προσποιητή».

Όσο για την κοινή του παρουσία με τον Καλάθη ξανά, μετά τη συνεργασία τους στη Μονακό, είπε... «Είναι ευλογία να έχεις στην ομάδα τον Νικ. Το να τον αποκαλείς απλά καλό παίκτη, είναι λίγο. Είναι ένας απίστευτος παίκτης αλλά και απίστευτος άνθρωπος».