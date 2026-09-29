Το ποσό της συμφωνίας για ΠΑΟΚ – Μοτιεγιούνας

Οι οικονομικές λεπτομέρειες του deal, εν αναμονή της ανακοίνωσης της απόκτησης του Ντονάτας Μοτιεγιούνας από τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει για την απόκτηση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, με τον έμπειρο Λιθουανό σέντερ να αναμένεται μέσα στην εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι της συμφωνίας.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, βλέποντας την ομάδα του στο διάστημα της προετοιμασίας, αποφάσισε να κινηθεί για την απόκτηση ψηλού, με την αναμενόμενη άφιξη του «D-Mo» να φέρνει εξέλιξη και για τον Κλίφορντ Ομορούγι, ο οποίος το πιθανότερο είναι να δοθεί δανεικός.

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της συγκεκριμένης κίνησης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κοστίσει στον ΠΑΟΚ, περίπου 500.000 ευρώ, με τις μηνιαίες αποδοχές του Μοτιεγιούνας να φτάνουν τις 50.000 ευρώ.

Η ομάδα έχει επικεντρωθεί στην αυριανή πρεμιέρα του Eurocup (30/9, 19:30) με τη Μανρέσα και μένει να ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι για την απόκτηση του Λιθουανού, μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε.