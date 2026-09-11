Άρης: Έξαλλος ο Σπανούλης με φάουλ που χρέωσαν τον Χαραλαμπόπουλο
Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Ήττα για τον Άρη στο παρθενικό του φιλικό στο «Νέοφυτος Χανδριώτης» της Λευκωσίας. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη λύγισε με 92-87 από την «ευρωλιγκάτη» Μακάμπι Τελ Αβίβ αλλά παρουσίασε αρκετά ενθαρρυντικά δείγματα ενόψει της συνέχειας.
Σε μια φάση του ματς, ο Λαρισαίος κόουτς... εξερράγη σχετικά με μια διαιτητική απόφαση, στην οποία οι διαιτητές χρέωσαν με φάουλ τον Έλληνα διεθνή, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.
Δείτε το video:
Έξαλλος ο Σπανούλης με φάουλ που χρεώθηκε στον Χαραλαμπόπουλο— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 11, 2026
Αποστολή στη Λευκωσία: Παναγιώτης Ραμαντάνης#aris pic.twitter.com/o8FIMz38c0
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