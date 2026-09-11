Ο Άρης ηττήθηκε με 92-87 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πρώτο φιλικό του «Θεού του Πολέμου» στην Κύπρο. Δείτε την... έκρηξη του Βασίλη Σπανούλη σε φάουλ που σφυρίχτηκε εις βάρος του Χαραλαμπόπουλου.

Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ήττα για τον Άρη στο παρθενικό του φιλικό στο «Νέοφυτος Χανδριώτης» της Λευκωσίας. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη λύγισε με 92-87 από την «ευρωλιγκάτη» Μακάμπι Τελ Αβίβ αλλά παρουσίασε αρκετά ενθαρρυντικά δείγματα ενόψει της συνέχειας.

Σε μια φάση του ματς, ο Λαρισαίος κόουτς... εξερράγη σχετικά με μια διαιτητική απόφαση, στην οποία οι διαιτητές χρέωσαν με φάουλ τον Έλληνα διεθνή, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

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