Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε (87-92) του Άρη στην Κύπρο, στα αποκαλυπτήρια των «κίτρινων» οι οποίοι επιβεβαίωσαν ό,τι χτίζουν καλή ομάδα.

Ο Άρης παρουσίασε δύο αγωνιστικά πρόσωπα, γεγονός αναπόφευκτο για την εποχή και ειδικά για μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε από μηδενική βάση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε συνοχή στην άμυνα, γι' αυτό εξάλλου βρέθηκε έως το -15, αντιθέτως στο δεύτερο έβαλε ενέργεια, σκληράδα και προσωπικότητα στο παιχνίδι του κάνοντας ολική ανατροπή. Ντιμιτρίγεβιτς, Ρόμπινσον Ερλ και Τολιόπουλος ήταν οι κύριοι εκφραστές του επιθετικού σχεδίου του Άρη καθώς Λευτέρης Μποχωρίδης και Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν αυτοί που έδεσαν την άμυνα παράλληλα του σχήματος με τους τρεις κοντούς το οποίο χρησιμοποίησε ο Βασίλης Σπανούλης στο μεγαλύτερο διάστημα του δεύτερου μέρους.

Το ματς κρίθηκε στα τελευταία δύο λεπτά όπου η Μακάμπι βρήκε τις λύσεις στο πρόσωπο του Μπρίσετ, δείχνοντας επίσης την εμπειρία της στη διαχείριση καταστάσεων που κρίνουν αγώνα.

Ο αγώνας

Στο πρώτο πεντάλεπτο ο Άρης εμφάνισε όλα τα χαρακτηριστικά μιας… υπό κατασκευής ομάδας. Έλλειψη επικοινωνίας στο παρκέ, φτηνά λάθη (4) και καλάθια της Μακάμπι στην transition επίθεση (5-15, 5’). Η διαφορά έφτασε στο +12 (9-21) καθώς η ισραηλινή ομάδα ήταν αποτελεσματική στα μακρινά σουτ που δημιούργησε. Ο Άρης απέκτησε καλύτερη ισορροπία στην άμυνα με τη παρουσία παικτών στην πεντάδα οι οποίοι έχουν συνυπάρξει και στο παρελθόν. Έτσι έτρεξε ένα 6-0 σερί και θα μπορούσε να είχε μειώσει περισσότερο τη διαφορά (15-21, 10’) αλλά ο Μήτρου Λονγκ αστόχησε σε λέι απ σε κατάσταση αιφνιδιασμού αλλά και σε (εντελώς) ελεύθερο σουτ τριών πόντων.

Η εντυπωσιακή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Ρόμαν Σόρκιν στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ήταν από τα highlights της αναμέτρησης, στο οποίο ο Άρης ξεκίνησε με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο δίδυμο στους ψηλούς και τον Λίντελ στο «3». Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και Ι Τζέι Λίντελ έδωσαν επιθετικές λύσεις, η Μακάμπι διατήρησε την εξαιρετική επαφή της από μακρινή απόσταση (27-38, 15’) με κύριο εκφραστή τον Μπόνζι Κόλσον αφού έφτασε να έχει 8/15 προσπάθειες. Η διαφορά έφτασε στο +15 (42-27) καθώς ο Άρης δεν έβαλε τα δικά του ελεύθερα σουτ, είχε επίσης πρόβλημα στην αντιμετώπιση του high low παιχνιδιού των Ισραηλινών. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με buzzer beater (37-50) του Ίφε Λούντμπεργκ και το 9ο εύστοχο σουτ τριών πόντων (9/17) της Μακάμπι.

Με ξεκάθαρη στόχευση τη βελτίωση της αμυντικής συμπεριφοράς, ο Βασίλης Σπανούλης χρησιμοποίησε σχήμα με τρεις κοντούς (Ντιμιτρίγεβιτς, Λονγκ, Μποχωρίδης) με Λίντελ και Ρόμπινσον Ερλ στο δίδυμο των ψηλών στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Βγάζοντας περισσότερη ενέργεια, χαλώντας τη δημιουργία της Μακάμπι, με τον Μποχωρίδη πρόσωπο κλειδί στην άμυνα και επιθετικά τον Ντριμιτρίγεβιτς ο Άρης αρχικά μείωσε (49-57, 24') και μετά ανέλαβε δράση ο Ρόμπινσον Ερλ. Η ελληνική ομάδα βρήκε καλό μομέντουμ, διεύρυνε ακόμη περισσότερο το σερί της και πέτυχε ολική ανατροπή (63-62, 28').

Η Μακάμπι αντέδρασε με δικό της σερί (0-6), για τον Άρη ήταν σημαντικό να μην την αφήσει να ξεφύγει και σ' αυτό έπαιξε ρόλο ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με τα διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ του και τις επιπλέον επιθέσεις. Το επιμέρους σκορ για τον Άρης στο 3ο δεκάλεπτο ήταν 28-18.

Ο Άρης ήταν σκληρός στην άμυνα και παρότι επέτρεψε στη Μακάμπι να φτάσει σε διψήφιο αριθμό επιθετικών ριμπάουντ, ισορρόπησε την κατάσταση με τις δύο εκτελέσεις του Χαραλαμπόπουλου (74-74, 24') και μία ακόμη από τον Τολιόπουλο του έδωσε το προβάδισμα. Μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο, όλα ήταν σε μηδενική βάση (82-82) καθώς ο Άρης επέστρεψε από το -5.

Εκεί φάνηκε η εμπειρία της Μακάμπι με την προσωπική φάση του Ουάλας, τις δύο εύστοχες βολές του Μπρίσετ και το φτηνό λάθος που οδήγησε σε ξεκούραστο καλάθι του Χορντ. Η ισραηλινή ομάδα πάτησε σε διαφορά έξι πόντων (82-88) και κλείδωσε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 37-50, 65-68, 87-92