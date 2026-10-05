Άρης: Με Νίκο Γκάλη και Ρίτσαρντ Σιάο απέναντι στην Μπούργκος
Ο Ρίτσαρντ Σιάο είχε παρευρεθεί και στον περσινό πρώτο ευρωπαϊκό εντός έδρας αγώνα του Άρη, το ίδιο θα κάνει και φέτος. Προφανώς η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανό να φέρει εξελίξεις που θα αφορούν τα ευρύτερα σχέδια της εταιρίας, είτε αυτά αφορούν άμεσα το αγωνιστικό κομμάτι είτε το ζήτημα των εγκαταστάσεων του συλλόγου.
Ο Νίκος Γκάλης επίσης παρακολούθησε δια ζώσης μερικά από τα παιχνίδια της περσινής χρονιάς, το ίδιο σκοπεύει να κάνει και φέτος και αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΚΑΕ Άρης για να είναι στα VIP του Αλεξανδρείου στον αγώνα με την Μπούργκος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.