Ο Νίκος Γκάλης αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΚΑΕ Άρης και θα είναι «παρών» στον αγώνα (7/10) με την Μπούργκος όπως και ο ιδιοκτήτης της εταιρίας Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο είχε παρευρεθεί και στον περσινό πρώτο ευρωπαϊκό εντός έδρας αγώνα του Άρη, το ίδιο θα κάνει και φέτος. Προφανώς η επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανό να φέρει εξελίξεις που θα αφορούν τα ευρύτερα σχέδια της εταιρίας, είτε αυτά αφορούν άμεσα το αγωνιστικό κομμάτι είτε το ζήτημα των εγκαταστάσεων του συλλόγου.

Ο Νίκος Γκάλης επίσης παρακολούθησε δια ζώσης μερικά από τα παιχνίδια της περσινής χρονιάς, το ίδιο σκοπεύει να κάνει και φέτος και αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΚΑΕ Άρης για να είναι στα VIP του Αλεξανδρείου στον αγώνα με την Μπούργκος.