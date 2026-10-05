Ο Παντελής Μπούτσκος έκανε το σχόλιό του στο Gazz Floor by Novibet σχετικά με τα όσα είδαμε στην πρεμιέρα της Basket League, κυρίως από τους ΠΑΟΚ και Άρη.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το... δεξί στη φετινή Basket League επικρατώντας 88-85 της Μυκόνου στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Αντιθέτως, ο Άρης δεν άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν στο πρωτάθλημα μιάς και ηττήθηκε με 74-68 από την Καρδίτσα.

Με αφορμή την πρεμιέρα των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης, ο Παντελής Μπούτσκος έκανε το δικό του σχόλιο στο Gazz Floor by Novibet για τα συμπεράσματα που βγάλαμε και τις πρώτες εκτιμήσεις από την εικόνα των συνόλων του Τρινκιέρι και του Σπανούλη αντίστοιχα.

Ο ίδιος μάλιστα στάθηκε στην ήττα των «κιτρίνων» χαρακτηρίζοντάς την ως το «γεγονός της αγωνιστικής».