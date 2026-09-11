Δείτε τη δωδεκάδα του Άρη για το φιλικό κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» (11/09, 18:00).

Αποστολή στην Κύπρο: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπι (11/09, 18:00 LIVE από το Gazzetta) για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δίνει το πρώτο της δυνατό φιλικό κόντρα σε σύλλογο EuroLeague, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Άνταμ Μοκόκα, Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης και Γιώργος Τανούλης δεν ταξίδεψαν με την αποστολή καθώς παραμένουν στο στάδιο της αποθεραπείας.

Αναλυτικά οι δωδεκάδες των δύο ομάδων:

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίγιεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης, Μόργκαν, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς

Η δωδεκάδα της Μακάμπι: Λούντμπεργκ, Χορντ, Μπέικοτ, Σόρκιν, Μπρίσετ, Ντιμπαρτολομέο, Γουάλας, Λιφ, Μαντάρ, Χάντερ, Κόλσον

Η είσοδος του Άρη στο παρκέ: