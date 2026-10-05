Βλαχόπουλος στο Gazz Floor: «Αυτός είναι ο λόγος που ο Σπανούλης ξέσπασε»
Ο Άρης ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην Basket League με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, με τον Βασίλη Σπανούλη να βλέπει τους παίκτες του να στερούνται τη νίκη από την Καρδίτσα.
Ο Έλληνας κόουτς ήταν «καταπέλτης» στις δηλώσεις που παραχώρησε στη συνέχεια, καθώς έκανε λόγο για μια ντροπιαστική εικόνα απέναντι στον κόσμο, ενώ παράλληλα σημείωσε πως η ομάδα του έμοιαζε σαν να είχε... ξεχάσει να παίζει μπάσκετ.
Ο Βασίλης Βλαχόπουλος μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την πρωτοφανή έκρηξη του Σπανούλη, που περίμενε να δει μια πολύ διαφορετική εικόνα στην πρεμιέρα, ενώ σημείωσε πως ο προπονητής του Άρη έβαλε στην εξίσωση κι όλους όσους έχουν επενδύσει υπέρογκα ποσά στην ομάδα αυτή.
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