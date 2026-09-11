Ο Κίναν Έβανς έχει επιστρέψει για τα καλά στη δράση, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του και δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση στα πρώτα φιλικά με τους Λόντον Λάιονς

Ήταν 12 Νοεμβρίου του 2025 όταν ο Κίναν Έβανς στο ντεμπούτου του με τον Ολυμπιακό στη EuroLeague τραυματίστηκε και υπέστη ρήξη αχιλλείου.

Οι κραυγές και το «No way» του Αμερικανού συγκλόνισαν τους οπαδούς που βρισκόντουσαν στο ΣΕΦ, που δεν μπορέσουν να πιστέψουν στην ατυχία του.

Ωστόσο, έπειτα από 10 μήνες ο Έβανς επέστρεψε και πάλι! Ο 30χρονος γκαρντ τη φετινή χρονιά θα παίζει ως δανεικός στους Λόντον Λάιονς από τη Ζάλγκιρις και έχει ήδη εντυπωσιάσει στα παιχνίδια προετοιμασίας της αγγλικής ομάδας.

Συγκεκριμένα οι Λόντον Λάιονς έχουν παίξει τρία παιχνίδια της pre-season στη Λιθουανία με τον Έβανς να έχει μ.ο 12 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και ασίστ ανά αγώνα. Μάλιστα στο τελευταίο φιλικό κόντρα στη Σλασκ Βρότσλαβ μέτρησε 14 πόντους.

Πλέον ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση και είναι πανέτοιμος για τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας του τη νέα αγωνιστική σεζόν.