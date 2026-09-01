Κίναν Έβανς: Επέστρεψε στη δράση με εξαιρετική εμφάνιση σε φιλικό των Λόντον Λάιονς κόντρα στη Λιετκαμπέλις
Ευχάριστα νέα για τον Κίναν Έβανς, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από 10 μήνες!
Ο Αμερικανός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ξεπέρασε τον τραυματισμό του στον αχίλλειο και έπαιξε σε φιλικό των Λόντον Λάιονς κόντρα στη Λιετκαμπέλις. Συγκεκριμένα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, με 2/4 τρίποντα και 6/6 βολές, ενώ είχε και 1 κλέψιμο σε 13 λεπτά συμμετοχής.
Μάλιστα η ομάδα του ηττήθηκε με 89-83, ενώ το ματς πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Ζάλγκιρις.
Keenan Evans returned to basketball action in a friendly game for the London Lions 🙌— BasketNews (@BasketNews_com) September 1, 2026
The American guard scored a team-high: https://t.co/UQRyAkE9yU pic.twitter.com/lQHAkfFHJt
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