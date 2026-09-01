Ο Κίναν Έβανς επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αχίλλειο και ήταν εξαιρετικός στη φιλική αναμέτρηση της Λιετκαμπέλις με τους Λόντον Λάιονς.

Ευχάριστα νέα για τον Κίναν Έβανς, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από 10 μήνες!

Ο Αμερικανός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ξεπέρασε τον τραυματισμό του στον αχίλλειο και έπαιξε σε φιλικό των Λόντον Λάιονς κόντρα στη Λιετκαμπέλις. Συγκεκριμένα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, με 2/4 τρίποντα και 6/6 βολές, ενώ είχε και 1 κλέψιμο σε 13 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα η ομάδα του ηττήθηκε με 89-83, ενώ το ματς πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Ζάλγκιρις.