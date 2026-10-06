Με τον Κίναν Έβανς να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, οι Λόντον Λάιονς άνοιξαν λογαριασμό στο Eurocup κερδίζοντας εντός έδρας την Τενερίφη με 89-77.

Τα ευχάριστα νέα έρχονται από το... Λονδίνο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κίναν Έβανς! Ο Αμερικανός γκαρντ, που ταλαιπώρηθηκε τόσο πολύ από τους σοβαρούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια, πατάει και πάλι καλά στα πόδια του.

Με τη φανέλα των Λόντον Λάιονς υπενθύμισε σε όλους ένα μικρό κομμάτι του πλούσιου ταλέντου θέλοντας να δηλώσει το δικό του βροντερό «παρών». Απέναντι στην Τενερίφη για την 2η αγωνιστική του Eurocup έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του και οδήγησε του Λάιονς στην πρώτη τους νίκη με 87-77.

Σε κάτι λιγότερο από 25 λεπτά συμμετοχής μέτρησε 21 πόντους έχοντας 0/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 9/9 βολές, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αν μη τι άλλο κάθε μέρα που περνάει κάνει και ένα ακόμα βήμα για το ολοκληρωτικό του come back και μέσα στις τέσσεριος γραμμές. Ο Τόμας Κένεντι ήταν ο καλύτερος της ομάδας από το Λονδίνο με 26 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ για την Τενερίφη ξεχώρισαν οι Σερμαντίνι (18π.), Τιτζιάνι (16π.) Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, Κάιλ Γκάι, είχε 9 πόντους με 3/4 δίποντα, 1/9 τρίποντα και 0/1 βολή.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 46-42, 65-58, 89-77.