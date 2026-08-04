Παίκτης της Χάποελ Ιερουσαλήμ για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Ντούσαν Μίλετιτς, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του Ισραήλ.

Στη Χάποελ Ιερουσαλήμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντούσαν Μίλετιτς.

Η ομάδα του Ισραήλ, έδωσε τα «χέρια» με τον Σέρβο για τα επόμενα δύο χρόνια, προκειμένου να ενισχύσει τον σύλλογο στις θέσεις των σέντερ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χάποελ Ιερουσαλήμ:

«Η ομάδα μπάσκετ Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του Σέρβου σέντερ Ντούσαν Μίλετιτς (28 ετών, 2,14 μ.) για δύο χρόνια, μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/28.

Ο Μίλετιτς ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Παρτιζάν Βελιγραδίου και αργότερα έπαιξε για την Χιρόνα στην Ισπανία, τη Σλασκ Βρότσλαβ στην Πολωνία και τη Σπαρτάκ στη Σερβία, μεταξύ άλλων.

Την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε για τη ρουμανική ομάδα Κλουζ και ήταν ένας από τους εξαιρετικούς παίκτες της τόσο στο Eurocup όσο και στο τοπικό πρωτάθλημα. Στο Eurocup, κατέγραψε 12,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ με μέσο όρο 22,1 λεπτά ανά αγώνα. Τερμάτισε τέταρτος στο πρωτάθλημα στα ριμπάουντ.

Τον περασμένο Ιούνιο, εντάχθηκε στην Al-Riyadi του Λιβανέζικου πρωταθλήματος, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος».