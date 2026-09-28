Η Χάποελ Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε συζητήσεις, ούτως ώστε να δίνει τις εντός έδρας αναμετρήσεις της για το EuroCup στην Κύπρο.

Όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ , έτσι και η Χάποελ Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε δίαυλο επικοινωνίας προκειμένου να πραγματοποιεί τους εντός έδρας αγώνες της για το EuroCup της νέας σεζόν στην Κύπρο.

Η ισραηλινή ομάδα, που είναι και αντίπαλος του Άρη στη διοργάνωση, συζητά με την κυπριακή κυβέρνηση το ενδεχόμενο να χρησιμοποιεί το «Νησί της Αφροδίτης» ως έδρα της. Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους αγωνιζόταν επί σερβικού εδάφους και συγκεκριμένα στο γήπεδο της Μέγκα, ατο Βελιγράδι.

Το σκεπτικό κρύβεται πίσω από την απόσταση που χωρίζει την Κύπρο από το Ισραήλ, συγκριτικά με τη Σερβία συν το γεγονός πως στο Νησί κατοικούν αρκετοί Ισραηλινοί. Τα επικρατέστερα γήπεδα για να φιλοξενήσουν τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, είναι το «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό και το «Τάσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία» στη Λευκωσία.