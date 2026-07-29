Άρης και ΠΑΟΚ έχουν κάνει μεγάλες επενδύσεις για τη νέα σεζόν, όμως το φαβορί του EuroCup μάλλον είναι η Μπαχτσεσεχίρ και λόγω εμπειρίας, αλλά και λόγω ρόστερ!

Η νέα σεζόν του EuroCup αναμένεται να είναι από τις πιο ενδιαφέρον και ταυτόχρονα πιο ανταγωνιστική των τελευταίων ετών. Άρης και ΠΑΟΚ είναι οι ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν, έχοντας κάνει μεγάλες επενδύσεις μέχρι στιγμής, ωστόσο η Μπαχτσεσεχίρ φαίνεται να είναι το φαβορί και λόγω εμπειρίας, αλλά και ρόστερ που διαθέτει.

Ο τούρκικος σύλλογος τη χρονιά που ολοκληρώθηκε έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου αποκλείστηκε από τη φιναλίστ Μπεσίκτας. Το ίδιο σκηνικό έγινε και στο τούρκικο πρωτάθλημα, χάνοντας την πρόκριση στους τελικούς και πάλι από την ομάδα του Αλιμπίγεβιτς.

Οι μεταγραφικές «κινήσεις» που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής είναι πολύ «ηχηρές», ενώ μάλιστα έχει κρατήσει στο ρόστερ αρκετούς παίκτες από πέρσι, διατηρώντας τον... κορμό της ομάδας.

Αρχής γινομένης ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες που κράτησε είναι ο Μάλακαϊ Φλιν. Αποτέλεσε από τους πιο σημαντικούς και παραγωγικούς παίκτες, έχοντας μ.ο 17.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ ανά ματς.

Εξίσου... βροντερή μεταγραφή είναι και ο Αλέκσα Αβράμοβιτς, ο οποίος με την εμπειρία του και την ποιότητά του, θα δώσει σημαντικές λύσεις στην Μπαχτσεσεχίρ.

Μαρκίς Ριντ, Ντέιβιντ Ντίλεο και Αϊζάιακ Μάικ είναι οι υπόλοιπες μεταγραφές του συλλόγου, που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει την επόμενη σεζόν και να διεκδικήση θέση στη EuroLeague.

Έφυγαν

Τζόρνταν Φορντ

Καλέμπ Χόμσλεϊ

Χάντερ Χέιλ

Μάτθου Μίτσελ

Γκιοκτούγκ Μπας

Μπάλσα Κοπρίβιτσα

Αρντά Αϊντίν

Παρέμειναν

Μαλακάι Φλιν

Ισμέτ Ακπινάρ

Κίναν Σιπάχι

Καν Μαξίμ Μουτάφ

Ματέους Πονίτκα

Τάιλερ Καβάναφ

Φουρκάν Χαλιταλί

Τρέβιον Γουίλιαμς



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