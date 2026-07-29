Ο Σέικ Μίλτον αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα.

Τα τελευταία 24ωρα ισραηλινά μέσα, ανέφεραν το ενδιαφέρον που υπήρχε της Χάποελ Ιερουσαλήμ για τον Σέικ Μίλτον.

Ο 29χρονος γκαρντ προέρχεται από μία δύσκολη σεζόν με την Παρτίζαν, όπου ταλαιπωρήθηκε με τραυματισμούς και δεν τον άφησαν να δείξει αυτό που ήθελε και μπορούσε στον σέρβικο σύλλογο.

Νέο δημοσίευμα από το Ισραήλ και συγκεκριμένα το «sport 5» αναφέρει, πως ο Μίλτον κατέληξε σε συμφωνία με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ και είναι έτοιμος να ενταχθεί στο ρόστερ του Σάσα Ομπράντοβιτς. Η αντίπαλος του Άρη στο EuroCup, φαίνεται να έκανε δικό της τον Αμερικανό πρώην NBAερ, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα προς την υλοποίηση των στόχων της την ερχόμενη σεζόν.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει επίσης, πως οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για μονοετές συμβόλαιο, με τις απολαβές του Μίλτον να φτάνουν τα 1 εκατομμύριο ευρώ για έναν χρόνο. Ο Αμερικανός ήταν και υποψήφιος της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ως αντικαταστάτης του Λόνι Γουόκερ, όμως δεν προχώρησε το deal.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Παρτίζαν, έχοντας 6.9 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ, ανά αγώνα σε 23 αναμετρήσεις.