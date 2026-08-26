Θέση στο θέμα της μόνιμης άδειας και των Franchise της Euroleague πήρε η διοίκηση της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Euroleague η Χάποελ Ιερουσαλήμ πήρε θέση για το ζήτημα της μόνιμης άδειας και των franchises στην EuroLeague, εξηγώντας πως είναι έτοιμη να καταθέσει τη δική της πρόταση.

Παρότι οι Ισραηλινοί δεν βρίσκονταν μέσα στις 11 ομάδες που προεγκρίθηκαν για να γίνουν μελλοντικά Franchise ο σύλλογος είναι πανέτοιμος, ώστε να περάσει στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων.

Η διοίκηση της Χάποελ Ιερουσαλήμ έχει ξεκαθαρίσει πως επιθυμεί ένα πολυετές συμβόλαιο και όχι μια wild card.

«Η φιλοδοξία της Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι ξεκάθαρη: θέλουμε να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Τις επόμενες εβδομάδες σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε στην EuroLeague μια ιδιαίτερα ισχυρή πρόταση, τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Πιστεύουμε βαθιά σε αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε στη διοργάνωση» δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Ιερουσαλήμ Ματάν Αντελσόν.

Η ανακοίνωση της Χάποελ Ιερουσαλήμ αναφέρει:

«Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της EuroLeague που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Αυγούστου, ο σύλλογος υπέβαλε μια αρχική πρόταση πλαισίου σχετικά με την πιθανή απόκτηση μακροπρόθεσμης άδειας franchise της EuroLeague.

Ο σύλλογος ετοιμάζεται να υποβάλει μια δεσμευτική πρόταση τις επόμενες ημέρες. Η διοίκηση της EuroLeague έχει δηλώσει στον σύλλογο ότι, υπό την προϋπόθεση της υποβολής αυτής της πρότασης και μιας θετικής απάντησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο σύλλογος θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, μαζί με τους άλλους συλλόγους που υπέβαλαν δεσμευτικές προτάσεις αυτή την εβδομάδα.

Παράλληλα, ο σύλλογος διεξάγει μια ολοκληρωμένη διαδικασία δέουσας επιμέλειας, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο την ανάπτυξη και την υποβολή μιας τελικής πρότασης ενόψει της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της EuroLeague τον επόμενο μήνα. Η τελική πρόταση θα βασίζεται σε σημαντική οικονομική ευρωστία και ένα σαφές στρατηγικό όραμα για το μέλλον της διοργάνωσης.

Η διαδικασία διεξάγεται σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τη διοίκηση της EuroLeague. Οι εκπρόσωποι του συλλόγου, με επικεφαλής τον ιδιοκτήτη Matan Adelson, παραμένουν σε συνεχή και άμεσο διάλογο με τη διοίκηση της EuroLeague και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EuroLeague, Τσους Μπουένο.

Σε αντίθεση με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Χάποελ Ιερουσαλήμ παραμένει σταθερά διεκδικούσα μια μακροπρόθεσμη άδεια franchise της EuroLeague».

Τέλος, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάταν Άντελσον, συμπλήρωσε: «Η φιλοδοξία της Χάποελ Ιερουσαλήμ είναι σαφής: να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Προσεγγίζουμε αυτή τη διαδικασία με τη σοβαρότητα και τη δέσμευση που απαιτεί μια τέτοια ευκαιρία.

Τις επόμενες εβδομάδες, σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε στην EuroLeague μια πολύ ισχυρή πρόταση, τόσο οικονομικά όσο και στρατηγικά. Πιστεύουμε βαθιά σε αυτά που μπορεί να προσφέρει η Χάποελ Ιερουσαλήμ στην EuroLeague και είμαστε βέβαιοι ότι η πρόταση που τελικά θα υποβάλουμε θα αποτελέσει ένα πειστικό επιχείρημα για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της EuroLeague».