Μίροτιτς: Έχει πρόταση από την Μπαχτσεσεχίρ, τον παρακολουθεί και η Μάλαγα, σύμφωνα με τη SPORT
Έπειτα από την πολυετή θητεία του σε ομάδες της EuroLeague, ο Νίκολα Μίροτιτς φαίνεται να αποχαιρετά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.
Ο Μαυροβούνιος φόργουορντ επιθυμεί να συνεχίσει να βρίσκεται στο top επίπεδο, ωστόσο οι ομάδες της EuroLeague δεν δείχνουν διατεθειμένες να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «SPORT», η Μάλαγα παρακολουθεί την περίπτωση του Μίροτιτς, η οποία χρειάζεται παίκτη στη θέση των φόργουορντ και ο 34χρονος θα αποτελούσε μια πολύ σημαντική ενίσχυση για τον ισπανικό σύλλογο, ενώ βοηθούσε σημαντικά προς την κατάκτηση του BCL.
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Επίσης το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως και η Μπαχτσεσεχίρ του έχει καταθέσει πρόταση, έτσι ώστε να τον κάνει δικό της, προκειμένου να αγωνιστεί στο Eurocup.
Ο Νίκολα Μίροτιτς προέρχεται από δύσκολη σεζόν με τη Μονακό, όπου πέραν των γνωστών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε ο σύλλογος, ταλαιπωρήθηκε και από τραυματισμούς.
Ολοκλήρωσε τη χρονιά, έχοντας μ.ο 11 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα σε 31 αναμετρήσεις.
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