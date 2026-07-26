Ο Νίκολα Μίροτιτς αναμένεται να αποχωρήσει από τη EuroLeague, την ώρα που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του η Μάλαγα και η Μπαχτσεσεχίρ.

Έπειτα από την πολυετή θητεία του σε ομάδες της EuroLeague, ο Νίκολα Μίροτιτς φαίνεται να αποχαιρετά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Ο Μαυροβούνιος φόργουορντ επιθυμεί να συνεχίσει να βρίσκεται στο top επίπεδο, ωστόσο οι ομάδες της EuroLeague δεν δείχνουν διατεθειμένες να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «SPORT», η Μάλαγα παρακολουθεί την περίπτωση του Μίροτιτς, η οποία χρειάζεται παίκτη στη θέση των φόργουορντ και ο 34χρονος θα αποτελούσε μια πολύ σημαντική ενίσχυση για τον ισπανικό σύλλογο, ενώ βοηθούσε σημαντικά προς την κατάκτηση του BCL.

Επίσης το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως και η Μπαχτσεσεχίρ του έχει καταθέσει πρόταση, έτσι ώστε να τον κάνει δικό της, προκειμένου να αγωνιστεί στο Eurocup.

Ο Νίκολα Μίροτιτς προέρχεται από δύσκολη σεζόν με τη Μονακό, όπου πέραν των γνωστών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε ο σύλλογος, ταλαιπωρήθηκε και από τραυματισμούς.

Ολοκλήρωσε τη χρονιά, έχοντας μ.ο 11 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα σε 31 αναμετρήσεις.