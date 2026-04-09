Ο Αθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μερσίν (09/04, 20:00 LIVE από το Gazzetta), για τον δεύτερο τελικό του Eurocup Women, με τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Νίκο Χαρδαλιά να δίνουν το «παρών» στην αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Αττικής, βρίσκεται στο γήπεδο μαζί με τον πρόεδρο της ελληνικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τον δεύτερο τελικό της ομάδας του Βύρωνα.

Νίκος Χαρδαλιάς και Βαγγέλης Λιόλιος ήταν και στον πρώτο τελικό στη Γλυφάδα και υποστήριξαν την προσπάθεια των κοριτσιών της Στέλλας Καλτσίδου.

Στον πρώτο αγώνα η Μερσίν είχε επικρατήσει του Αθηναϊκού με 85-80 και η ελληνική ομάδα θέλει νίκη με έξι πόντους διαφορά, για να επιστρέψει με το τρόπαιο από την Τουρκία.