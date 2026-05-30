Ο Μάριος Δεσποτάκης είναι ο νέος προπονητής της ανδρικής ομάδας του Αθηναϊκού.

Με τον Μάριο Δεσποτάκη θα πορευτεί τη νέα σεζόν η ανδρική ομάδα του Αθηναϊκού. Η ομάδα του Βύρωνα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της National League 2. Την τελευταία τριετία ο έμπειρος τεχνικός βρίσκονταν στον πάγκο της γυναικείας ομάδας του Πρωτέα Βούλας.

Η ανακοίνωση του Αθηναϊκού αναφέρει:

«Σταθερή αξία, εμπειρία, ικανότητα και διαπιστευτήρια που τα έχει καταθέσει σε μια πορεία γεμάτη επιτυχίες. Ο Μάριος Δεσποτάκης είναι ο νέος προπονητής της ανδρικής ομάδας του Αθηναϊκού Qualco και φέρνει μαζί του όλα εκείνα τα στοιχεία που τον έχουν καθιερώσει στο χώρο της προπονητικής για να ηγηθεί ενός συνόλου, το οποίο στοχεύει να είναι ανταγωνιστικό και να πρωταγωνιστήσει στη NL2.

Περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της προπονητικής. Επιτυχίες εμβέλειας από τίτλους στην Α ΕΣΚΑ μέχρι και νταμπλ Ελλάδας. Τα σκαλοπάτια ένα προς ένα, σεζόν γεμάτες μπάσκετ και ένα βιογραφικό γεμάτο επιτυχίες, καθημερινότητα στο γήπεδο και υπερβάσεις. Ο Μάριος Δεσποτάκης ξεκίνησε την προπονητική του πορεία το 1989, παράλληλα με την παρουσία του στα γήπεδα ως αθλητής και παράλληλα με τις σπουδές του. Αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στην προπονητική το 2002, αποφοιτώντας από τη σχολή προπονητών της ΓΓΑ και παράλληλα, ολοκληρώνοντας την καριέρα του ως παίκτης. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελλο Α1 γυναικών με τις Εσπερίδες το 2006, έχει οδηγήσει 20 (!!) φορές ομάδες σε άνοδο κατηγορίας, έχει διατελέσει ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας γυναικών U20, ενώ τις προηγούμενες τρεις σεζόν ήταν προπονητής του Πρωτέα Βούλας, τον οποίο και οδήγησε στην ευρωπαϊκή έξοδο».

Ο νέος τεχνικός της ομάδας, Μάριος Δεσποτάκης, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα βρίσκομαι στον Αθηναϊκό τη νέα σεζόν και θα είμαι μέλος της προσπάθειάς του να υλοποιήσει τους στόχους του. Το όραμα των ανθρώπων του συλλόγου είναι σπουδαίο σε όλα τα επίπεδα και θα το υποστηρίξουμε με σκληρή δουλειά, ομαδικότητα και σωστή νοοτροπία».